 Германия создает инвестфонд для работы с Африкой | Экономические новости из Германии | DW | 30.10.2018

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Экономика

Германия создает инвестфонд для работы с Африкой

С помощью инвестиционного фонда для поддержки ведения бизнеса в Африке Берлин хочет снизить политические и платежные риски на континенте. Ожидается, что эта мера также поможет остановить миграционный поток в Европу.

Президент Руанды Поль Кагаме, Ангела Меркель и президент ЮАР Сирил Рамафоса

Президент Руанды Поль Кагаме, Ангела Меркель и президент ЮАР Сирил Рамафоса

Правительство Германии создаст инвестиционный фонд для поддержки малых и средних предприятий, которые ведут бизнес в Африке. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во вторник, 30 октября, на конференции в Берлине, посвященной инвестиционному климату в Африке. По ее словам, новый фонд должен помогать кредитами как европейским, так и африканским фирмам, например, при выходе на рынок.

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Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники уточняет, что управлять фондом будет Германское общество инвестиций и развития (Deutsche Entwicklungsgesellschaft, DEG).

"Наши меры всегда зависят от реформ и приемлемости уровня задолженности той или иной страны", - заявила Меркель, подчеркнув, что брать на себя риски в полном объеме власти Германии не намерены. Правительство ФРГ планирует форсировать развитие прежде всего тех стран, которые проводят реформы.

Среди целей Берлина - добиться большей защищенности от политических и платежных рисков на африканском континенте. Предполагается также, что усиление поддержки Африки поможет остановить миграционный поток из африканских стран в Европу.

На саммит в Берлин по приглашению Меркель прибыли главы государств и правительств 11 стран Африки.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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