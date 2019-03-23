Германия сверху: Эрфуртский собор и церковь Святого Северина (видео)

На этом холме в Эрфурте находятся два храма - Эрфуртский собор и церковь Святого Северина. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
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