 Германия сверху: Эрфуртский собор и церковь Святого Северина (видео) | Видеосюжеты для туристов | DW | 18.11.2019

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Видеосюжеты

Германия сверху: Эрфуртский собор и церковь Святого Северина (видео)

На этом холме в Эрфурте находятся два храма - Эрфуртский собор и церковь Святого Северина. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.

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#DailyDrone: Соборная гора в Эрфурте

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    Автор: Максим Нелюбин


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#DailyDrone: Соборная гора в Эрфурте  

Обервайсбах - #DailyDrone  

Крепость Остербург - #DailyDrone  

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