Германия сверху: Чем примечательна немецкая деревня Зизебю (видео)

Эта живописная деревушка на берегу фьордообразной бухты Шлей находится под охраной государства как памятник архитектуры. Полетаем над ней на нашем дроне - #DailyDrone.
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