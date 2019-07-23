Германия сверху: Чем примечательна немецкая деревня Зизебю (видео)

Самые любимые немецкие острова

Рейтинг популярности - 2019

Всего на этих двух морях Германии принадлежит почти восемьдесят островов. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для туризма - имеют статус птичьих заповедников. В свою очередь, в рейтинг travelbook.de вошли острова, на которые открыт доступ туристам. Первое место, набрав 7200 голосов, занял…