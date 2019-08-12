Германия сверху: Цугшпитце - самая высокая гора Германии (видео)

На вершину Цугшпитце можно добраться по одной из канатных или зубчатых железных дорог, что делают около 500 тысяч человек ежегодно, а мы полетаем здесь на дроне - #DailyDrone.
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Самая высокая гора Германии
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