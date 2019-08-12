 Германия сверху: Цугшпитце - самая высокая гора Германии (видео) | Видеосюжеты для туристов | DW | 23.09.2019

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Видеосюжеты

Германия сверху: Цугшпитце - самая высокая гора Германии (видео)

На вершину Цугшпитце можно добраться по одной из канатных или зубчатых железных дорог, что делают около 500 тысяч человек ежегодно, а мы полетаем здесь на дроне - #DailyDrone.

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Цугшпитце - #DailyDrone

Смотрите также:
Самая высокая гора Германии

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    В конце декабря 2017 года будет введена в эксплуатацию новая подвесная канатная дорога на самую высокую гору Германии - Цугшпитце (2962 метра) в Баварских Альпах. Посетителей вершины ожидают такие вот панорамы. До сих пор их число составляло около 550 тысяч в год. Новая трасса позволит увеличить этот показатель до 600 тысяч человек. Общий объем инвестиций в проект составил 50 миллионов евро.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    По вершине горы проходит граница между Германией и Австрией, о чем с немецкой стороны напоминает такой знак - "Свободное государство Бавария". Первые сведения о границе в этом месте датированы XVI веком - между тогдашним немецким графством Верденфельс и Австрией. Вершина Цугшпитце упоминалась в описании ориентировочных пунктов на местности.

  • Цугшптице

    Гора Цугшпитце

    Немецкое название горы - Zugspitze, как предполагается, связано со следами, которые оставляли на здешних склонах многочисленные лавины. Zug в данном случае - полоса от лавины. Spitze - вершина горы.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Гора находится в десяти километрах от Гармиш-Партенкирхена, где в 1936 году проходили зимние Олимпийские игры. Первые планы проложить отсюда канатную дорогу возникли еще в конце XIX века, но не получили поддержки баварского принца-регента Луитпольда. Консорциум для строительства был создан во времена Веймарской республики. Первая поездка состоялась 20 января 1931 года.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Ко времени открытия Баварского Цугшпитцбана уже несколько лет работала другая канатная дорога - Тирольский Цугшпитцбан, проложенная со стороны Австрии в 1926 году, однако не доходившая двести метров до самой вершины. На этой старой почтовой открытке изображен вид со стороны Штарнбергского озера.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Большое видится на расстоянии - например, из столицы Баварии Мюнхена. Первое документированное восхождение на Цугшпитце состоялось в 1820 году во время картографической экспедиции. Впрочем, не исключено, что кто-то покорил вершину раньше, но не оставил однозначных свидетельств потомкам.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    В 1920-х годах - до прокладки первой трассы - на Цугшпитце ежегодно поднималось около 10 тысяч человек. Сейчас это можно сделать по нескольким маршрутам разной сложности. Например, на восхождение со стороны Германии через ущелье Партнахкламм потребуется около одиннадцати часов. Приюты для альпинистов работают с мая по октябрь. Точные сроки зависят от погодных условий.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    На этом снимке - бывшая такая гостиница Шнефернерхаус, на базе которой сейчас работает экологическая научно-исследовательская станция. Расположена она на высоте 2656 метров, то есть где-то на триста метров ниже вершины. Отель построили здесь в 1931 году - после открытия дороги со стороны Германии, позволившей поднимать сюда не только туристов, но и разные грузы.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Первыми учеными, обосновавшимися на Цугшпитце еще до прокладки канатных дорог, стали метеорологи. Их рабочим местом на самой высокой горе Германии была гостиница для альпинистов Мюнхенский дом, открытая в 1883 году. Эта фотография была сделана в 1900 году, когда здесь завершили возведение пристройки - башни для наблюдений за погодой.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Первый такой крест на Цугшпитце установили в 1851 году - подняли в разобранном виде. На вершине в него часто попадали молнии, поэтому уже через тридцать лет крест впервые доставили в долину для реставрации. После Второй мировой войны американские солдаты использовали его в качестве мишени для стрельбы. Затем пришлось изготовить новый - точную копию первого креста.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Сейчас Цугшпитце входит в число самых популярных достопримечательностей Германии. Внизу - баварское озеро Айбзе, со стороны которого в 1963 году на Цугшпитце построили третью канатную дорогу - Айбзейскую (Eibsee-Seilbahn). Именно вместо нее сейчас проложили новую трассу.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Так выглядит кабина новой Айбзейской дороги. Стекла во всю высоту - для лучшего обзора. Старую трассу, прослужившую более полувека, вывели из эксплуатации в апреле 2017 года. Она могла доставлять на вершину около трехсот человек в час. Мощность новой дороги - вдвое больше.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Стальные несущие тросы весят по 153 тонны каждый, тяговые тросы разных диаметров - 30 и 39 тонн. Длина трассы - 4500 метров. По перепаду высоты одной секции она занимает первое место в мире - около двух тысяч метров.

  • Цугшптице

    Гора Цугшпитце

    Однако этот рекорд - не единственный. 127-метровая опора - самая высокая в мире. Длина пролета между этой опорой и горной станцией - самая большая в мире (3213 метра). Билет будет стоить 45 евро, что тоже вполне тянет на рекорд.

  • Цугшптице

    Гора Цугшпитце

    Вокруг Цугшпитце можно прекрасно покататься на лыжах, как и во многих других регионах Баварии. В этой федеральной земле насчитывается около восьмидесяти зимних курортов, более сотни канатных дорог и почти восемьсот горнолыжных подъемников.

    Автор: Максим Нелюбин


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Цугшпитце - #DailyDrone  

Обервайсбах - #DailyDrone  

Винкель - #DailyDrone  

Горное озеро Айбзе - #DailyDrone  

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