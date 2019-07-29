Германия сверху: Тюрингское море (видео)

Море посреди Германии? Посмотрим на него с помощью нашего дрона - #DailyDrone.
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Искусственное озеро Форггензе - редкостной красоты. Оно находится недалеко от замка Нойшванштайн, но появилось здесь позже этой всемирно известной баварской достопримечательности.
Второе по площади водохранилище Германии подарило туристам руины трех деревушек, затопленных сто лет тому назад.
Помимо буковых рощ, здесь можно увидеть растение, из которого делают берлинский зеленый сироп для пива, поля цветущей весной пушицы, аистов, черных дятлов и орланов-белохвостов.
Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.
Боденское озеро находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии.
Десять тысяч лет одной рыбацкой деревушки на Боденском озере.
В Германии насчитывается около 220 маяков - на побережье, островах, озерах и даже прудах. Предлагаем нерепрезентативно-субъективную подборку самых красивых и романтичных.