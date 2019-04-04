Германия сверху: Тюрингский замок Бургк (видео)

Этот живописный замок в Тюрингии уже неоднократно использовался в качестве съемочной площадки для сказок и других фильмов. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
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Море посреди Германии? Посмотрим на него с помощью нашего дрона - #DailyDrone.
Много войн видела эта средневековая крепость в Тюрингии. Сегодня мы посмотрим на нее с помощью #DailyDrone.
Как появилось и где находится самое первое здание, созданное преподавателями и учениками Высшей школы строительства и художественного конструирования?
По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО. В 2019 году здесь широко отмечают 100-летний юбилей Баухауса.
Эту любовную историю времен крестовых походов Николай Карамзин описывает в "Письмах русского путешественника". Действие начинается и заканчивается в немецком замке Глейхен.
Замок Эльц спрятался от всего мира в тихом лесу около Мозеля. Раньше его изображение украшало купюру в 500 немецких марок.
Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.
13 июня 2016 года исполнилось 130 лет со дня смерти баварского короля Людвига II. Во всем мире его имя сейчас ассоциируется с замком Нойшванштайн, который он построил.
Восточногерманский городок Вернигероде прочно занимает место в списке фахверковых жемчужин Германии. Над ним возвышается замок, известный многим по фильму "Тот самый Мюнхгаузен".
Среди них - Лимбургский собор, замок Эльц и Голштинские ворота.