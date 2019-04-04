Германия сверху: Тюрингский замок Бургк (видео)

20 самых красивых средневековых замков Германии

5. Императорский замок Кайзербург - Nürnberger Burg

Нюрнбергская крепость с расположенным на ее территории замком на протяжении столетий была местом, в котором вершилась немецкая история. Особую роль в Священной Римской империи этот город начал играть уже в середине XI века. С 1050 по 1571 годы здесь останавливались все ее императоры, иногда - проездом, иногда - на более длительные сроки, а Кайзербург считался одной из важнейших их резиденций.