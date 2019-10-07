Германия сверху: Ставкирка - скандинавская церковь в Госларе (видео)

Гослар - город на серебре

Дворец, суд, склад...

Последний раз в качестве пфальца этот дворец использовался в 1253 году, когда здесь сделал остановку король Германии и граф Голландии Вильгельм II. Последний рейхстаг состоялся в Госларе еще раньше - в 1219 году. В конце XIII века здание пострадало от пожара, а затем перешло к городу. После ремонта в нем находился суд, а затем зерновой склад. В часовне устроили тюрьму.