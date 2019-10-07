 Германия сверху: Ставкирка - скандинавская церковь в Госларе (видео) | Видеосюжеты для туристов | DW | 09.12.2019

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Видеосюжеты

Германия сверху: Ставкирка - скандинавская церковь в Госларе (видео)

Этот уникальный деревянный храм возвели в немецком Госларе в начале XX века. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.

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Деревянный храм в Госларе - #DailyDrone

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  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    Императорская резиденция

    Гослар сегодня - провинциальный город в Нижней Саксонии, но в XI-XIII веках здесь находилась самая большая и важная резиденция германских императоров - королевский пфальц. Рядом расположен рудник, на котором более тысячи лет добывали серебро и другие металлы. Старый город и горный комплекс Раммельсберг включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гослар (Goslar)

    Гослар - город на серебре

    Северный Рим

    У Священной Римской империи германской нации не было столицы, но дворец в Госларе более двух столетий занимал центральное место среди многочисленных королевских резиденций. В период правления императоров Салической династии и Гогенштауфенов здесь неоднократно проводились хофтаги и рейхстаги. Гослар называли Северным Римом. Сюда даже приезжал Папа Римский Виктор II, племянник Генриха III.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    Сердце императора

    Cердце Генриха III похоронено в этой романской дворцовой часовне. Так он завещал. Его тело покоится на Рейне - в построенном при этом императоре соборе Шпайера. В прусский период в XIX веке пфальц реставрировали, а в качестве символов преемственности королевской власти перед дворцом установили конные статуи императора Барбароссы (1122-1190) и кайзера Вильгельма I (1797-1888).

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    ''Клондайк''

    Место для резиденции было выбрано не случайно. В 1005 году Генрих II приказал заложить в Госларе новый пфальц - поближе к богатому месторождению благородных металлов. На склонах горы Раммельсберг руда выходила прямо на поверхность. К систематической добыче серебра, меди и свинца здесь приступили в 968 году. При этом горное дело в Гарце ведет свою историю еще с древних римлян.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    В центре Европы

    Здесь началась серебряная лихорадка. Выгодным оказалось и географическое положение: в центре Европы, на пересечении торговых путей из Скандинавских стран - в Италию, из Франконии - в славянские земли. Еще и место само по себе красивое - горы, леса, ручьи. Горный массив Гарц, овеянный легендами, до сих пор не растерял свои магические чары.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    Дворец

    Императорский дворец - центральная часть королевского пфальца. Он был самым большим светским зданием своего времени на территории нынешней Германии. Ширина фасада - 54 метра. Внутри имелось два больших парадных зала - один над другим. Верхний зал предназначался для императора и его ближайшего окружения, нижний - для придворных и свиты попроще.

  • Гослар (Goslar)

    Гослар - город на серебре

    Трон

    Императорский трон, на котором восседали представители Салической династии и Гогенштауфены, сегодня можно увидеть в музейной экспозиции, расположенной на первом этаже дворца - там, где находились жилые покои. До наших дней дошло лишь два трона германских средневековых императоров: этот и Карла Великого в Ахене.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    Резиденции

    Пфальцы располагались, как правило, на расстоянии одного дневного похода, то есть на расстоянии, которое за день мог преодолеть всадник. Германские императоры фактически постоянно находились в пути. После коронации новый король начинал свое правление с объезда всех земель (Königsumritt), во время которого немецкие князья приносили ему клятву верности.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    География

    Генрих II был избран германским королем в Майнце в июле 1002 года. Объезд земель, продолжавшийся до следующего января, проходил по такому маршруту: Райхенау, Бамберг, Кирхберг (Саксония), Мерзебург, Гёттинген, Падерборн, Дуйсбург, Неймеген, Утрехт, Ахен, Брухзаль, Аугсбург, Регенсбург, Франкфурт-на-Майне, Тьонвиль.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    Рейхстаги

    В качестве королевских пфальцев для коротких остановок могли использоваться находившиеся в прямом подчинении императора монастыри или имперские замки, служившие для сбора таможенных пошлин. Больших резиденций, в которых могли собираться рейхстаги, было немного. Гослар принимал их несколько десятков раз.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    Дворец, суд, склад...

    Последний раз в качестве пфальца этот дворец использовался в 1253 году, когда здесь сделал остановку король Германии и граф Голландии Вильгельм II. Последний рейхстаг состоялся в Госларе еще раньше - в 1219 году. В конце XIII века здание пострадало от пожара, а затем перешло к городу. После ремонта в нем находился суд, а затем зерновой склад. В часовне устроили тюрьму.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    ''Второй Рейх''

    В 1871 году немецкие земли объединились под эгидой Пруссии. Кайзеровская Германия стремилась к демонстрации исторической связи между Священной Римской империей германской нации (962-1806) и новой Германской империей (1871-1945). В 1875 году Гослар посетил кайзер Вильгельм I. Восстановление королевского пфальца стало делом государственной важности.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    Утраченное

    Полностью восстановить исторический облик было невозможно, да и задача такая не ставилась. Внешние изменения заметны при сравнении исторических изображений и современных фотографий. С правой стороны раньше находилась дворцовая церковь Девы Марии, но она полностью разрушена, как и стоявший напротив дворца романский собор.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    Свято место...

    Соборами (Dom) помимо главных храмов католических епископств часто называли большие монастырские церкви, хотя формально они соборами не являлись. От такой монашеской обители и ее храма в Госларе осталась лишь паперть - зал главного входа. На протяжении столетий после закрытия пфальца собор ветшал, разрушался и в 1819 году был разобран.

  • Гослар (Goslar)

    Гослар - город на серебре

    Императорский зал

    Во время восстановления пфальца в конце XIX века главную аулу украсили 67 настенными изображениями на исторические сюжеты, связанные с посещавшими Гослар германскими королями.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    Широкие ворота

    Гослар являлся имперским городом, то есть был свободным: подчинялся непосредственно императору, а не князю, правившему на этих землях. На фасаде Широких ворот, самых мощных в оборонительной системе Гослара, горожан, путников и потенциальных неприятелей встречал каменный император - покровитель и защитник. Королевский пфальц обладал дополнительным укреплением.

  • Гослар (Goslar)

    Гослар - город на серебре

    Осада

    Первое письменное упоминание о городской стене датировано 1181 годом. Несмотря на покровительство императора, городу было, от кого защищаться. В 1167 году его тщетно пытался взять герцог Саксонии Генрих Лев. Через несколько лет он будет требовать Гослар у императора Барбароссы в обмен на поддержку в очередном его итальянском походе, но получит отказ.

  • Гослар (Goslar)

    Гослар - город на серебре

    Госларский орел

    На гербе Гослара - имперский орел, что еще раз подчеркивает значение королевского пфальца, находившегося в этом городе. Самые старые его изображения датированы серединой XIV века. Этот орел несколько веков украшал фонтан около Ратуши. Сейчас оригинал находится в музее, расположенном в бывшей императорской резиденции, а на площади установлена его копия.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    Место под солнцем

    На нынешнюю публику гордая птица, судя по всему, грозного впечатления не производит: то банку в корону засунут, то поцарапать норовят. Бывало, что и крылья отламывали. Слева - один из городских храмов. Построенная в романском стиле рыночная церковь Святых Космы и Дамиана впервые была упомянута в 1151 году. Когда-то в городе насчитывалось 47 храмов, часовен и монастырей.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    Ратуша

    Городским храмам, историческим фахверковым улочкам с домами купцов, торговых и ремесленных гильдий, а также другим достопримечательностям будет посвящен следующий репортаж. Но в Ратушу, главное здание города, с уникальным залом, в котором проходили заседания городского совета, заглянем сейчас.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    Символ

    Здание Ратуши было построено в середине XV века в готическом стиле. В это время город входил в Ганзейский союз, был одним из его влиятельных участников. Ганзейская торговля, а также прибыли от добычи серебра и других ценных металлов на соседнем руднике были основами богатства Гослара, а Ратуша стала зримым выражением достатка и городской свободы.

  • Гослар (Goslar). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Гослар - город на серебре

    Гроши

    Официально статус свободного имперского города Гослар получил в 1290 году, хотя формально давно уже пользовался соответствующими правами. В 1340 году статус был еще раз подтвержден в королевской грамоте. Одной из самых прибыльных и важных привилегий, дарованных императором, было разрешение на чеканку собственной серебряной монеты - мариенгрошен.

  • Гослар (Goslar)

    Гослар - город на серебре

    Зал присяги

    На рубеже XV-XVI веков репутация Гослара была подпорчена из-за фальшивых монет, якобы отчеканенных в этом городе. После проведения расследования городской совет в 1500 году решил продемонстрировать свою невиновность, оформив росписями на религиозные и мифологические сюжеты новый зал заседаний. Ныне - уникальный памятник живописи позднего Средневековья.

  • Гослар (Goslar)

    Гослар - город на серебре

    Продолжение следует

    Во второй части репортажа из Гослара мы посетим Рыночную площадь с одним затейливым фасадом, пройдем мимо укреплений городской стены, увидим Гослар с колокольни храма Святых Космы и Дамиана, заглянем в другие церкви, приюты, уютные дворики...

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Земная слава и божья кара на фасадах Гослара

Этот город был одним из богатейших в средневековой Германии. Его древние памятники включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Женщина с семью грудями

Серебро, золото, медь и другие металлы добывали здесь более тысячи лет. В XIII веке его горняки основали свой профсоюз - первый в мире.  

Гослар и Раммельсберг - памятники Всемирного наследия в Гарце

Помимо Старого города в список ЮНЕСКО здесь включены рудник Раммельсберг и Водозаборная система Верхнего Гарца.  

Императорская резиденция в Госларе

Такие королевские или императорские резиденции в средневековой Германии называли пфальцами. Одна из самых важных находилась в Госларе. Полетаем над ней на дроне - #DailyDrone.  

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Вторая по площади федеральная земля Германии простирается от Ваттового моря - до Везерской возвышенности и от голландской границы - до Гарца.  

Гослар - город на серебре

Здесь находилась самая любимая резиденция германских императоров из Салической династии и рода Гогенштауфенов. Этот город называли Северным Римом.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Деревянный храм в Госларе - #DailyDrone  

Соборная гора в Эрфурте - #DailyDrone  

Доберанская монастырская церковь - #DailyDrone  

Ахенский собор - #DailyDrone  

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