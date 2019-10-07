Германия сверху: Ставкирка - скандинавская церковь в Госларе (видео)

Этот уникальный деревянный храм возвели в немецком Госларе в начале XX века. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
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"Северный Рим" в немецком Гарце
Этот город был одним из богатейших в средневековой Германии. Его древние памятники включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Серебро, золото, медь и другие металлы добывали здесь более тысячи лет. В XIII веке его горняки основали свой профсоюз - первый в мире.
Помимо Старого города в список ЮНЕСКО здесь включены рудник Раммельсберг и Водозаборная система Верхнего Гарца.
Такие королевские или императорские резиденции в средневековой Германии называли пфальцами. Одна из самых важных находилась в Госларе. Полетаем над ней на дроне - #DailyDrone.