 Германия сверху: Самый большой в мире кирпичный виадук (видео) | Видеосюжеты для туристов | DW | 24.07.2019

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Видеосюжеты

Германия сверху: Самый большой в мире кирпичный виадук (видео)

Самый большой в мире кирпичный виадук был построен в Германии в 1851 году. По мосту Гёльчтальбрюкке до сих пор ездят поезда, а мы полетаем рядом на дроне - #DailyDrone.

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Мост Гёльчтальбрюкке - #DailyDrone

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  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    Такой вид на Мюнгстенский мост открывается с берега реки Вуппер от посетительского центра - исходной точки прогулок по разбитому в его окрестностях Мостовому парку (Brückenpark). Его обустроили в 2006 году. Отсюда примерно за час можно дойти до замка Бург (Schloss Burg) - еще одной популярной достопримечательности здешнего региона.

  • Почтовая открытка 1912 года

    Мюнгстенcкий мост

    Первый поезд прошел по нему в 1897 году, но он до сих пор остается самым высоким железнодорожным мостом Германии: 107 метров над рекой. Достопримечательностью и целью поездок на природу для жителей соседних индустриальных центров этот мост стал сразу после окончания строительства.

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    В конце XIX века вдоль этой реки располагались многочисленные водяные кузницы и шлифовальные мастерские. Регион развивался динамично, что требовало развития транспортной инфраструктуры. По одну сторону на холмах около Вуппера разрастался Золинген, всемирно известный своими ножами и ножницами. На другом берегу - Ремшайд, еще один центр металлообрабатывающей промышленности.

  • Информационное табло в парке около моста с фотографией 1897 года. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    По прямой линии между ними - всего 8 километров, однако из-за особенностей ландшафта поездам приходилось делать 40-километровый крюк. Местные власти и предприниматели долго лоббировали строительство короткого пути, убеждая в этом прусские власти в Берлине. В результате из имперской казны было выделено пять миллионов золотых марок - при условии, что города оплатят стоимость земельного участка.

  • Проект моста с данными в метрах

    Мюнгстенcкий мост

    Объявили конкурс по трем вариантам: строить мост консольный, на эстакаде или арочный. Победил последний тип - проект фирмы MAN. Характерная дуга сейчас легко узнается в ее логотипе. В смету уложились, даже сэкономили, благодаря инновации: отказались от подмостей и строительных лесов, уже построенная часть моста служила краном для монтажа следующего участка.

  • Информационный центр с кафе. За ним у реки - старая кузнечная мастерская. На склоне - беседка около прогулочной дорожки. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    Статика была рассчитана с определенной долей смелости, и скептики предрекали неминуемое обрушение моста. Первоначально планировали одну колею, но уже на стадии разработки проект изменили, сделав мост двухколейным. В июле 1897 года перед сдачей в эксплуатации провели проверку. На 480-метровый мост одновременно загнали два состава, каждый - с тремя локомотивами и 18 вагонами щебенки.

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    Если остановиться под мостом, запрокинув голову, кажется, что видишь Эйфелеву башню, только сжатую в прямоугольник. Дух времени? Разгадка проста. Немецкие инженеры ориентировались на виадук Гараби, построенный по проекту Густава Эйфеля. Кстати, его предки перебрались во Францию из немецкого региона Айфель, а в свидетельстве о рождении он был записан под фамилией Bönickhausen dit Eiffel.

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    От фирмы MAN за проект отвечал Антон фон Риппель. Его смелые идеи позже были отмечены государственной наградой. Этот инженер, позже создавший в Нюрнберге легкий дизельный двигатель, получит в жизни еще немало отличий, хотя ходили упорные слухи, что сразу после строительства моста он покончил жизнь самоубийством, опасаясь за его надежность. Но слухи о его смерти оказались сильно преувеличены.

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    Легенд вокруг Мюнгстенского моста ходит много. Одна из самых распространенных - о последней заклепке, которую якобы сделали из золота. До сих пор ищут - не найдут, хотя в некоторых архивах даже якобы обнаружили письменные подтверждения ее существования. Если это правда, то она не видна невооруженным взглядом: скрыта за многочисленными слоями краски.

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    В первое время мост носил имя германского кайзера Вильгельма I (1797-1888) - Kaiser-Wilhelm-Brücke. Во времена Веймарской республики его переименовали в честь поселения Мюнгстен, располагавшегося неподалеку, но к этому времени уже исчезнувшего. В 1897 году на открытие моста ожидали кайзера Вильгельма II, но он не приехал, возможно, обидевшись, что мост назвали не в его честь, а в честь деда.

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    Гнев на милость монарх сменил лишь через два года. Кайзеру был устроен грандиозный прием, включая остановку императорского поезда на мосту - для произнесения речей и осмотра окрестностей. Вместе с шахтой Цольферайн (Zeche Zollverein) Мюнгстенский мост сегодня считается одним из главных символов Рурской области, но, в отличие от шахты, продолжает выполнять свои функции.

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    В 2015-2016 годах на капитальный ремонт моста выделено 30 миллионов евро.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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