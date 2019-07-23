Германия сверху: Самый большой в мире кирпичный виадук (видео)

Самый большой в мире кирпичный виадук был построен в Германии в 1851 году. По мосту Гёльчтальбрюкке до сих пор ездят поезда, а мы полетаем рядом на дроне - #DailyDrone.
Смотрите также:
Самый высокий железнодорожный мост в Германии
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"
Многие проводники и машинисты немецких поездов, а также сотрудники вокзальных диспетчерских могли бы смело идти работать юмористами и сатириками.
Аккумуляторы мобильных телефонов имеют привычку садиться в самые неподходящие моменты, а сами телефоны - иногда теряться, не говоря уже о кражах. Чем это грозит пассажирам?
В 2018 году немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn потратила на компенсации пассажирам 53,6 миллиона евро.
Этот регион до сих пор богат дремучими лесами и славится дикими ландшафтами.
Они и курортников по пляжам развозят, и альпинистов в горы доставляют, и по рудникам туристов катают.
Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.