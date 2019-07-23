Германия сверху: Самый большой в мире кирпичный виадук (видео)

Мюнгстенcкий мост

В первое время мост носил имя германского кайзера Вильгельма I (1797-1888) - Kaiser-Wilhelm-Brücke. Во времена Веймарской республики его переименовали в честь поселения Мюнгстен, располагавшегося неподалеку, но к этому времени уже исчезнувшего. В 1897 году на открытие моста ожидали кайзера Вильгельма II, но он не приехал, возможно, обидевшись, что мост назвали не в его честь, а в честь деда.