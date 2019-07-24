Германия сверху: После добычи угля, или Лунный ландшафт под Кельном (видео)

В 2038 году в Германии намерены отказаться от сжигания бурого угля для получения энергии. Полетаем над таким угольным карьером в Хамбахе под Кельном на дроне - #DailyDrone.
Против дальнейшей вырубки здешнего Хамбахского леса для расширения карьера долгое время боролись активисты-экологи. В конце 2018 года они добились временного запрета на осуществление этих планов энергетического концерна RWE.
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