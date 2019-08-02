Германия сверху: Озеро, через которое протекает Рейн (видео)

Остров цветов Майнау

Хотя собственностью шведской королевской семьи остров стал в начале XX века, свои следы шведы оставили здесь во время Тридцатилетней войны. Покидая Майнау в 1649 году, они увезли отсюда много разных ценностей - на 4,5 миллиона гульденов. Такой суммы было более чем достаточно, например, чтобы оплатить годовое жалование 90 тысяч солдат. С тех пор эта дозорная башня здесь называется Шведской.