Германия сверху: Озеро, через которое протекает Рейн (видео)

Боденское озеро находится на границе Германии, Швейцарии и Австрии. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
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