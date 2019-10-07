Германия сверху: Лейпциг - жемчужина Саксонии (видео)

"Маленький Париж" - так его называл Гёте. Он был центром книгопечатания и музыкальной жизни. В Лейпциге много парков, над которыми мы полетаем на нашем дроне - #DailyDrone.
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