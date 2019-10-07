 Германия сверху: Лейпциг - жемчужина Саксонии (видео) | Видеосюжеты для туристов | DW | 04.11.2019

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Видеосюжеты

Германия сверху: Лейпциг - жемчужина Саксонии (видео)

"Маленький Париж" - так его называл Гёте. Он был центром книгопечатания и музыкальной жизни. В Лейпциге много парков, над которыми мы полетаем на нашем дроне - #DailyDrone.

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Лейпциг - #DailyDrone

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  • Цвингер в Дрездене

    Достопримечательности Саксонии

    Дрезден

    Знакомство с достопримечательностями Саксонии мы начнем в столице этой федеральной земли - Дрездене. Город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

  • Дрезден

    Достопримечательности Саксонии

    Эльбские луга

    Такой вид на Старый город в Дрездене открывается с заливных лугов на противоположной стороне Эльбы. Протяженность этих лугов превышает 30 километров. Идеальное место для прогулок, пробежек и пикников.

  • Саксонская Швейцария

    Достопримечательности Саксонии

    Саксонская Швейцария

    Если двигаться вверх по течению реки, то уже скоро можно попасть в Саксонскую Швейцарию (Sächsische Schweiz). Этот национальный парк находится на границе Германии и Чехии. Он был создан в 1990 году. Ежегодно его посещают около 1,7 миллиона туристов. Особой популярностью здесь пользуются скалистый массив Бастай и крепость Кёнигштайн.

  • Церковь Святого Фомы в Лейпциге

    Достопримечательности Саксонии

    Лейпциг

    Мы уже в Лейпциге - самом большом городе этой земли. Торговые права он получил в середине XII века. Известен своими ярмарками и университетом. Здесь жил и работал Иоганн Себастьян Бах. В Лейпциге расположены архив и музей этого композитора, а также проводится ежегодный музыкальный фестиваль. Бах руководил знаменитым хором церкви Святого Фомы. В этом городском храме сейчас находится его могила.

  • Фихтельберг

    Достопримечательности Саксонии

    Рудные горы

    Следующее популярное место в Саксонии - Рудные горы (Erzgebirge) на границе Германии и Чехии. Здесь на высоте 914 метров расположен самый высокогорный немецкий город - известный центр лыжного спорта Обервизенталь. Отсюда по канатной дороге можно подняться на 1200-метровую гору Фихтельберг. Летом регион популярен среди любителей пеших походов и природы.

  • Мейсенский фарфор

    Достопримечательности Саксонии

    Мейсенский фарфор

    Далее на нашем пути находится Мейсен (он же - Майсен) - не только красивейший средневековый город, но и родина европейского твердого фарфора. Именно здесь в 1708 году удалось разгадать секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Уже вскоре в Мейсене было запущено первое в Европе его производство, а эмблема саксонского фарфора - скрещенные синие мечи - стала известна во всем мире.

  • Гёрлиц

    Достопримечательности Саксонии

    Гёрлиц

    Путешествуя по Саксонии, нельзя пропустить Гёрлиц - самый восточный немецкий город и один из самых красивых городов Восточной Германии. Здесь насчитывается несколько тысяч архитектурных памятников пяти столетий - от поздней готики до барокко. Город популярен среди немецких и зарубежных кинематографистов. В Гёрлице, например, снимали сцены из фильма про отель "Гранд Будапешт".

  • Лужицкие сербы

    Достопримечательности Саксонии

    Лужицкие сербы

    Интерес для туристов могут также представлять праздники и обычаи лужицких сербов, особенно - пасхальные, о которых мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике. Живут они в Саксонии в Верхней Лужице, а также в соседних регионах Бранденбурга и Польши. Современные лужичане, а их насчитывается около 60 тысяч, сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян.

  • Бад-Мускау

    Достопримечательности Саксонии

    Бад-Мускау

    В Германии сейчас насчитывается более четырех десятков объектов Всемирного наследия, но лишь один из них находится в Саксонии. Парк Бад-Мускау (Bad Muskau) - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Этот самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году. Расположен на территории Германии и Польши.

  • Замок Морицбург

    Достопримечательности Саксонии

    Замок Морицбург

    Саксония - настоящий рай для любителей дворцов и замков. Один из самых известных - Морицбург (Moritzburg) под Дрезденом. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки", а сейчас можно увидеть постоянную выставку, посвященную этой сказке. Свой нынешний вид замок приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века, когда использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов.

    Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин


Контекст

Показательная роскошь саксонского курфюрста в Дрездене

Золотая парча, бархат, фрески эпохи барокко…На реконструкцию парадных залов в Дрездене потратили более 34 миллионов евро.  

Самая красивая немецкая "Швейцария"

В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена.  

"Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу

Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.  

Мариенборн - крупнейший КПП на германо-германской границе

Этот мемориальный комплекс находится около федерального автобана A2 между Саксонией-Анхальт и Нижней Саксонией, где когда-то проходила германо-германская граница.  

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Что посмотреть в Рудных горах (Erzgebirge) - популярном туристическом регионе Саксонии?  

Какие достопримечательности украшали немецкие марки?

Среди них - Лимбургский собор, замок Эльц и Голштинские ворота.  

Достопримечательности Саксонии  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лейпциг - #DailyDrone  

Дрезден - #DailyDrone  

Фрауэнкирхе - #DailyDrone  

Баутцен - #DailyDrone  

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