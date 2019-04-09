Германия сверху: Крепость Остербург (видео)

Много войн видела эта средневековая крепость в Тюрингии. Сегодня мы посмотрим на нее с помощью #DailyDrone.
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Средневековые замки Германии
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Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
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Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".