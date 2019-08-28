 Германия сверху: Канал между Балтикой и Северным морем (видео) | Видеосюжеты для туристов | DW | 02.09.2019

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Видеосюжеты

Германия сверху: Канал между Балтикой и Северным морем (видео)

По Кильскому каналу ежегодно проходит более 30 тысяч судов, а мы полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.

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Кильский канал - #DailyDrone

Он соединяет Балтику и Северное море, что позволяет экономить более 500 километров по сравнению с маршрутом вокруг Дании.

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Кильский канал: богатая история и туманное будущее

  • Грузовые суда на Кильском канале.

    Кильский канал: богатая история и туманное будущее

    Канал-рекордсмен

    Через Кильский канал (Норд-Остзе-канал) ежегодно проходит более 40 000 судов - это мировой рекорд. За сутки по нему переправляют 300 000 тонн грузов. Для транспортировки таких объемов по воде достаточно около 100 судов, на суше для этого понадобилось бы 15 000 тяжелых грузовиков. Экономическая польза канала очевидна.

  • Судо проходит вдоль рапсового поля.

    Кильский канал: богатая история и туманное будущее

    Корабль в рапсовом поле

    Это участок пути в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. По Кильскому каналу расстояние от Северного до Балтийского моря составляет 100 км. Он сокращает "естественный" путь - сотни километров по Балтийскому морю вокруг Дании.

  • Историческое фото Кильского канала.

    Кильский канал: богатая история и туманное будущее

    Мечта сбылась

    О таком сокращении дороги мечтали ещё 1500 лет тому назад. Викинги пробирались через реки и озера, через небольшие отрезки суши их судна перетягивали волы. 230 лет тому назад появился первый водный путь для морских судов. 1895 году канал стал пролегать по нынешнему маршруту, позже он был значительно расширен.

  • Круизный лайнер Norwegian Dream

    Кильский канал: богатая история и туманное будущее

    Дорогу гигантам!

    От Брунсбюттеля, что на берегу Северного моря, до Киля на балтийском побережье по каналу могут идти даже океанские круизные лайнеры. К примеру, Norwegian Dream. Длина лайнера - 230 м, ширина - 29 м, высота - 10 этажей. И, тем не менее, канал более не соответствует современным требованиям. Когда в начале марта океанскому гиганту пришлось войти в ворота одного из шлюзов, возникли проблемы.

  • Кильский канал

    Кильский канал: богатая история и туманное будущее

    Изношенное оборудование

    В Брунсбюттеле неожиданно вышли из строя сразу обе камеры. Теперь канал не может пропускать суда длиной более 125 метров. Оказалось, что старые ворота уже отслужили свой век. Техники вышли из положения следующим образом: один шлюз послужил поставщиком запчастей для другого, на ремонт которого потребовалось восемь дней. Но никто не сомневается, что решение это - временное.

  • Ремонтные работы на Кильском канале

    Кильский канал: богатая история и туманное будущее

    Миллионы евро за новый шлюз

    Закрытие больших шлюзов в Брунсбюттеле насторожило политиков. Экономические союзы и профсоюзы северной Германии обвиняют правительство в том, что ремонтные работы были проведены не вовремя. Теперь в Брунсюбюттеле возведут новый шлюз, который обойдется в несколько сотен миллионов евро. Строительство продлится несколько лет.

  • Шлюз Кильского канала

    Кильский канал: богатая история и туманное будущее

    Как избежать коллапса?

    Строительством одного шлюза тут не обойтись. Нужно принять еще целый ряд срочных мер: углубить фарватер, построить новые мосты, а также модернизировать оставшиеся шлюзы. В противном случае немецкому речному судоходству грозит коллапс, предостерегают политики.

  • Ремонтные работы на Кильском канале.

    Кильский канал: богатая история и туманное будущее

    Вниз по течению…

    Иногда для ремонтных работ требуется лес. Его переправляют вот таким дедовским способом, сплавляя прямо по каналу (фото 2000 года).

  • Кильский канал.

    Кильский канал: богатая история и туманное будущее

    К новым берегам?

    Самый загруженный в мире судоходный канал принесет еще немало хлопот. Его судьбу решают уже на уровне бундестага. Министр транспорта земли Шлезвиг-Гольштейн потребовал от правительства составить план всеобъемлющей модернизации Кильского канала.

    Автор: Клаус Янзен, Наталия Соколовская


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Контекст

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Кильский канал - #DailyDrone  

Морской порт в Ростоке - #DailyDrone  

Варнемюнде - #DailyDrone  

Портовый город Киль - #DailyDrone  

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