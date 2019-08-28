Германия сверху: Канал между Балтикой и Северным морем (видео)

По Кильскому каналу ежегодно проходит более 30 тысяч судов, а мы полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
Он соединяет Балтику и Северное море, что позволяет экономить более 500 километров по сравнению с маршрутом вокруг Дании.
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На Балтийском и Северном морях Германии принадлежит около восьмидесяти островов. Представляем рейтинг популярности, составленный сайтом travelbook.de.
Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи", чем и занимаются здесь туристы по время отливов.
В Бинце на немецком острове Рюген проходит Месяц курортной архитектуры, во время которого здесь можно заглянуть в такие вот исторические виллы и резиденции.
Меловые скалы, охотничий замок, ганзейский лепрозорий, нацистский санаторий, "Неистовый Роланд" и другие достопримечательности Рюгена - в фоторепортажах DW.
В Германии насчитывается около 220 маяков - на побережье, островах, озерах и даже прудах. Предлагаем нерепрезентативно-субъективную подборку самых красивых и романтичных.
Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво.
Вторая по площади федеральная земля Германии простирается от Ваттового моря - до Везерской возвышенности и от голландской границы - до Гарца.
Морской музей Ozeaneum был открыт в Штральзунде в 2008 году. В начале апреля 2016 года один из самых популярных музеев Северной Германии принял уже своего 5-миллонного посетителя.
В 1933 году ему дали в Гамбурге немецкое имя Gorch Fock. Позже он снимался в "Алых парусах" и многих других советских фильмах. Сегодня этот легендарный барк стоит в Штральзунде.