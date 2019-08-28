Германия сверху: Канал между Балтикой и Северным морем (видео)

Кильский канал: богатая история и туманное будущее

Дорогу гигантам!

От Брунсбюттеля, что на берегу Северного моря, до Киля на балтийском побережье по каналу могут идти даже океанские круизные лайнеры. К примеру, Norwegian Dream. Длина лайнера - 230 м, ширина - 29 м, высота - 10 этажей. И, тем не менее, канал более не соответствует современным требованиям. Когда в начале марта океанскому гиганту пришлось войти в ворота одного из шлюзов, возникли проблемы.