Германия сверху: Дворец Людвигслюст - "Северный Версаль" (видео)

20 самых красивых немецких замков на воде

Замок Морицбург

Богата Германия замками разных эпох, а немецкое слово Burg уже само по себе звучит вполне романтично: в нем слышатся отзвуки рыцарских турниров и песен миннезингеров. Если же к нему прибавить Wasser, окружив замок водой, получится Wasserburg . Таких водных замков в Германии - более двух с половиной сотен. Один из них - Морицбург под Дрезденом. Он знаком многим по фильму "Три орешка для Золушки".