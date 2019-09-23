Германия сверху: Дворец Людвигслюст - "Северный Версаль" (видео)

Дворец Людвигслюст - выдающийся памятник эпохи барокко в Мекленбурге - Передней Померании. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
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