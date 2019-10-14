Германия сверху: Город Линдау на Боденском озере (видео)

Ежегодно в гостиницах этого небольшого баварского города останавливается более 250 тысяч туристов. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
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