Германия сверху: Голштинские ворота - памятник поздней готики (видео)

Неповторимый силуэт этих ворот известен во всем мире. Они являются главным архитектурным символом ганзейского города Любека. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
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Голштинские ворота - главный символ Любека
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В Средние века он входил в число богатейших торговых городов Европы.
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