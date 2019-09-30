 Германия сверху: Восставшая из руин - церковь Фрауэнкирхе в Дрездене (видео) | Видеосюжеты для туристов | DW | 07.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Видеосюжеты

Германия сверху: Восставшая из руин - церковь Фрауэнкирхе в Дрездене (видео)

В этом дрезденском храме ежегодно бывает около двух миллионов человек, а мы сегодня полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.

Смотреть видео 00:57

Фрауэнкирхе - #DailyDrone

Фрауэнкирхе возвели в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного в 1726-1743 годах. В конце Второй мировой войны храм был разрушен. В 2005 году его восстановили на пожертвования со всего мира. Церковь в центре Дрездена стала символом примирения народов.

Смотрите также:
В Дрездене завершена реконструкция парадных залов времен Августа Сильного

  • Дрезден

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Столицу Саксонии Дрезден называют "Флоренцией на Эльбе". В число важнейших здешних достопримечательностей входят церковь Фрауэнкирхе, Галерея старых мастеров в Цвингере, Опера Земпера, а также Дрезденский замок-резиденция (справа на этой фотографии). В конце сентября 2019 года здесь была завершена реконструкция парадных залов времен Августа Сильного.

  • Памятник Августу Сильному в Дрездене

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Август Сильный (1670-1733) правил Саксонией почти четыре десятилетия. Он существенно укрепил позиции этого курфюршества в Европе, а также внес огромный вклад в его культурное развитие. 300 лет назад в здешней резиденции было завершено оформление новых парадных залов, заказанных Августом Сильным по случаю важного события, юбилей которого сейчас отмечают в городе театрализованными представлениями…

  • Участники костюмированного исторического праздника в Дрездене, посвященного 300-летию свадьбы Фридриха Августа II и Марии Йозефы Австрийской

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Осенью 1719 года в Дрездене состоялась самая роскошная свадьба эпохи - бракосочетание принца Фридриха Августа II и Марии Йозефы Австрийской, дочери императора Священной Римской империи. Событие отмечали сорок дней. Отец жениха не только устроил пышный праздник, но и подготовил в своем замке новые парадные залы, чтобы достойно принять гостей и произвести на них должное впечатление.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Первое упоминание замка на этом месте датировано концом XIII века. За много столетий резиденция не раз перестраивалась, дополнялась, расширялась. Например, в середине XVI века здесь было обустроено тайное хранилище для сокровищ, денег и ценных документов, в котором позже расположилась знаменитая коллекция драгоценностей - музей "Зеленый свод".

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Замок очень сильно пострадал в 1945 году во время воздушных налетов. Затем полтора десятилетия он находился под временной кровлей. К восстановлению интерьеров приступили в 1960-е годы. Основные работы были завершены лишь в начале 2010-х годов, однако реконструкция парадных залов потребовала больше времени, знаний, усилий и средств. В конце нынешнего сентября здесь побывали первые посетители.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Реконструкцию парадных залов можно смело назвать уникальным проектом. В нем принимало участие около 300 реставрационных мастерских и фирм со всей Европы. Перед ними была поставлена задача не только восстановить все в оригинальном виде по фотографиям 1920-1940-х годов, старым гравюрам, письмам и другим документам, но и сделать это с помощью технологий эпохи барокко - старых, забытых, утраченных.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Золотую парчу, например, изготовили на специальной мануфактуре во Франции. Расшивали все вручную - шестнадцать человек в Академии художеств в немецком городе Галле. Для одной лишь парадной спальни потребовалось полтора километра шелкового бархата и три с половиной километра золотой парчи.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    В 1697 году саксонский курфюрст Август Сильный также получил титулы короля Польского и великого князя Литовского. Для церемонии коронации тогда был изготовлено это облачение - орнат, который можно увидеть теперь в одном из парадных залов.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Среди многочисленных экспонатов также представлена эта королевская похоронная корона Августа Сильного. Помимо парадных залов в Дрезденском замке-резиденции, сейчас вновь открыта для посетителей коллекция фарфора. Именно во время правления Августа Сильного в 1710 году в саксонском городе Майсене (ранее по-русски - Мейсен) была открыта первая в Европе фарфоровая мануфактура.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    На реконструкцию парадных залов в Дрездене было потрачено, в общей сложности, 34,4 миллиона евро из федерального и земельного бюджетов. Расположенные в замке собрания и коллекции открыты для посетителей ежедневно кроме вторника с 10:00 до 18:00. Входной билет - 12 евро, до 17 лет - бесплатно.

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" 

Контекст

"Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу

Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.  

Самая красивая немецкая "Швейцария"

В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена.  

Где пробовать колбаски, или Вкусные достопримечательности Германии

В Германии можно попробовать очень много разных региональных вкусностей и типично немецких блюд. Популярный путеводитель Lonely Planet выбрал шесть из них, половина - колбаски.  

10 самых посещаемых достопримечательностей Германии

В списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.  

Филателистический путеводитель по Германии

Немецкие достопримечательности на почтовых марках.  

Разрушенный и восстановленный Дрезден

Семь десятилетий минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных союзниками по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины.  

Дрезден - город искусства

Многочисленные музеи этого города стали магнитом для туристов. Давайте прогуляемся по столице Саксонии.  

Прогулка по ночному Дрездену

"Захвати с собой штатив - ты просто обязан снять город ночью", - почти в категорической форме посоветовали мне дрезденские друзья. Это был хороший совет.  

10 причин любить Саксонию

Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях.  

Парадные залы Дрезденского замка-резиденции  

Аудио- и видеофайлы по теме

Фрауэнкирхе - #DailyDrone  

Дрезден - #DailyDrone  

Базилика Бирнау - #DailyDrone  

Людвигслюст - #DailyDrone  

Также по теме

DW Daily Drone Schloss Ludwigslust

Германия сверху: Дворец Людвигслюст - "Северный Версаль" (видео) 30.09.2019

Дворец Людвигслюст - выдающийся памятник эпохи барокко в Мекленбурге - Передней Померании. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.

Daily Drone Aachen

Германия сверху: Ахенский собор (видео) 29.07.2019

История этого памятника романской архитектуры в Германии насчитывает более двенадцати столетий. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера