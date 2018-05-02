Германия сверху: Балтийский курорт Тиммендорфер-Штранд (видео)

10 лучших морских курортов Германии

Остров Йюст

Остров Йюст (Juist), он же - Юст. Еще один немецкий остров без автомобилей. Его протяженность составляет 17 километров. При этом максимальная ширина не превышает одного километра, а минимальная - 500 метров. Здесь проживает всего полторы тысячи человек, но за год в его отелях и пансионах останавливается около 95 тысяч туристов.