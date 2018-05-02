Германия сверху: Балтийский курорт Тиммендорфер-Штранд (видео)

Тиммендорфер-Штранд входит в число самых популярных морских курортов Германии. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Смотрите также:
Морские курорты Германии
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"
На Балтийском и Северном морях Германии принадлежит около восьмидесяти островов. Представляем рейтинг популярности, составленный сайтом travelbook.de.
Чтобы отдохнуть на пляже, немцам совсем не обязательно ехать за тридевять земель на море. В каждом регионе Германии есть красивые и чистые озера.
"Не зная броду, не суйся в воду!", - гласит народная мудрость. В воду также лучше не соваться, если нет уверенности в ее чистоте.
Хиддензе - целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа. Здесь жил писатель Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.
Писатель Герхарт Гауптман очень не хотел, чтобы его остров становился мировым курортом. Он ценил здешнюю тишину.
Меловые скалы, охотничий замок, ганзейский лепрозорий, нацистский санаторий, "Неистовый Роланд" и другие достопримечательности Рюгена - в фоторепортаже DW.
Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво.