Германия сверху: Базилика Бирнау - жемчужина барокко (видео)

Этот паломнический храм расположен в Баден-Вюртемберге на берегу Боденского озера. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
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Десять тысяч лет одной рыбацкой деревушки на Боденском озере.
Главная достопримечательность - фрески X века в одной из островных церквей.
Памятник Всемирного культурного наследия в Баварии.
Среди них - Лимбургский собор, замок Эльц и Голштинские ворота.
Чтобы отдохнуть на пляже, немцам совсем не обязательно ехать за тридевять земель на море. В каждом регионе Германии есть красивые и чистые озера.