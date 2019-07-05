 Германия сверху: Ахенский собор (видео) | Видеосюжеты для туристов | DW | 29.07.2019

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Видеосюжеты

Германия сверху: Ахенский собор (видео)

История этого памятника романской архитектуры в Германии насчитывает более двенадцати столетий. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.

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Ахенский собор - #DailyDrone

Выдающийся образец сакральной архитектуры Ахенский собор (Aachener Dom) стал первым немецким объектом, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он получил этот статус в 1978 году. Центральную часть романского храма составляет восьмиугольник, увенчанный куполом.

Смотрите также: 
Ахенский собор

  • Ахенский собор

    Ахенский собор

    Имперский собор в Ахене (Aachener Dom). Центральную часть романского храма составляет восьмиугольник, увенчанный куполом. За долгую историю Ахенского собора в нем было короновано более 30 монархов.

  • Памятник императору Карлу Великому

    Ахенский собор

    Памятник императору Карлу Великому на площади перед городской ратушей в Ахене.

  • Часованя-усыпальница Карла Великого

    Ахенский собор

    Купол часовани-усыпальницы Карла Великого.

  • Часованя-усыпальница Карла Великого

    Ахенский собор

    Часовня-усыпальница Ахенского собора построена в соответствии с традициями византийской архитектуры. Ее высота превышает 30 метров.

  • Макет Ахенского собора

    Ахенский собор

    Макет храма на площади около Ахенского собора.

  • Гроб Карла Великого

    Ахенский собор

    Драгоценный гроб, в котором до переноса в ризницу в конце XVIII века хранились останки Карла Великого.

  • Гроб Карла Великого

    Ахенский собор

    Золотой гроб Карла Великого был изготовлен в начале XIII века по заказу императора Фридриха II.

  • Бюст Карла Великого

    Ахенский собор

    Бюст Карла Великого из сокровищницы Ахенского собора.

  • Трон Карла Великого

    Ахенский собор

    Трон Карла Великого в Ахенском соборе.

  • Купол Ахенского собора

    Ахенский собор

    Купол Ахенского собора после реставрации храма, завершенной в 2011 году.

  • Фрагмент мозаики, украшающей купол Ахенского собора

    Ахенский собор

    На последнюю реставрацию этого памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО было потрачено 30 миллионов евро.

  • 1835 год

    Ахенский собор

    Ахенский собор на гравюре 1835 года.

  • 1853 год

    Ахенский собор

    Ахенский собор на картине середины XIX века.

  • Ахенский собор

    Ахенский собор

    Ахенский собор ночью. Ежегодно этот храм посещает около 1,3 миллиона человек.

    Автор: Максим Нелюбин


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Ахенский собор  

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Ахенский собор - #DailyDrone  

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Вискирхе - #DailyDrone  

Доберанская монастырская церковь - #DailyDrone  

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