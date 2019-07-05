Германия сверху: Ахенский собор (видео)

История этого памятника романской архитектуры в Германии насчитывает более двенадцати столетий. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Выдающийся образец сакральной архитектуры Ахенский собор (Aachener Dom) стал первым немецким объектом, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он получил этот статус в 1978 году. Центральную часть романского храма составляет восьмиугольник, увенчанный куполом.
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Ахенский собор
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История этого выдающегося памятника романской архитектуры в Германии насчитывает более двенадцати столетий.
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