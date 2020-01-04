 Германия продолжит борьбу с джихадистами в Ираке | Новости из Германии о Германии | DW | 04.01.2020

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Германия

Германия продолжит борьбу с джихадистами в Ираке

По словам министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Ирак не должен погрязнуть в хаосе и оказаться под контролем экстремистов из "Исламского государства".

немецкие солдаты в Ираке

Солдаты бундесвера в Ираке (фото из архива)

Несмотря на напряженную обстановку на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, федеральное правительство Германии продолжит борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке. Об этом в субботу, 4 января, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) после правительственных консультаций и брифинга в бундестаге.

"Ирак не должен погрязнуть в хаосе и, конечно, Ирак не должен оказаться под контролем экстремистов", - заявила немецкий политик. По ее мнению, сейчас важно не сдаваться. Германия вместе с партнерами по международной коалиции по борьбе с ИГ продолжит сражаться с джихадистами и способствовать стабилизации ситуации в регионе. При этом безопасность немецких солдат остается абсолютным приоритетом. Контингент Германии в группе военных, задействованных в международной операции против ИГ, составляет 415 человек. В Ираке находятся около 120 немецких военных.

Контекст

Немецкая пресса комментирует сообщения о просьбе США к Германии направить военнослужащих бундесвера в Ирак, намечаемую в ФРГ реформу здравоохранения и визит вице-президента Ирана на ЧМ-2006. (10.06.2006)

Убийство иранского генерана Касема Сулеймани в Багдаде по приказу президента США нарушает международное право, считает лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених. (04.01.2020)

Ранее стало известно, что бундесвер, наряду с другими странами, участвующими в антитеррористической операции, приостановит в стране обучение бойцов курдских военных формирований и иракских военнослужащих ради безопасности собственных сил.

Ликвидация генерала Сулеймани

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.

Он считался одним из важнейших военных чинов Ирана - генерал курировал борьбу с "Исламским государством", отвечал за Сирию и Ирак, получал приказы напрямую от иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Вскоре после смерти Сулеймани Али Хаменеи назначил его преемником бригадного генерала Эсмаила Каани.

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    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

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    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

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    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    После сражения

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  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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Мосул: как выглядит город через год после освобождения от ИГ (09.07.2018)

Контекст

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

В 2014 году боевики ИГ захватили территории езидов в Ираке. Многие женщины подверглись насилию, были похищены, проданы в рабство. О тех, кто сегодня воюет против ИГ, - галерея DW. (10.05.2016)  

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