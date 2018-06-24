 Германия продлила контроль на границе с Австрией | Новости из Германии о Германии | DW | 12.04.2019

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Германия

Германия продлила контроль на границе с Австрией

По данным министерства внутренних дел ФРГ, за четыре месяца на границе с Австрией задержано около 950 нелегальных мигрантов. Остается высокой опасность нелегальной миграции по средиземноморскому и балканскому маршрутам.

Контроль на на германо-австрийской границе

Контроль на на германо-австрийской границе

Германия продлевает еще на полгода действие контроля на границе с Австрией. Как заявил представитель министерства внутренних дел ФРГ в пятницу, 12 апреля, продление вступит в силу через месяц и будет действовать до 11 ноября 2019 года. Уведомление об этом решении Берлина отправлено Европейской комиссии, а также правительствам стран Евросоюза.

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Контроль на границе с Австрией был введен в 2015 году в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом на фоне недостаточной защиты внешних границ Евросоюза,  в результате которой до сих пор наблюдается усиленная нелегальная миграция в Германию, отмечается в заявлении.

По данным полиции, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года на австрийско-германской границе были задержаны около 950 человек. Кроме того, указал представитель МВД, в последнее время возросла потенциальная опасность нелегальной миграции по средиземноморскому и балканскому маршрутам. В ближайшее время, по его словам, Германии не приходится также рассчитывать и на сокращение случаев повторной нелегальной миграции.

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    Автор: Грета Хаманн, Александра Ёлкина


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