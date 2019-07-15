Германия примет у себя Евробаскет-2021

Матчи финального этапа чемпионата Европы по баскетболу (Евробаскет-2021) впервые с 1993 года пройдут в Германии. Такое решение в понедельник, 15 июля, приняло на заседании в Мюнхене правление европейского отделения Международной федерации баскетбола (FIBA).

Игры плей-офф примет у себя Берлин, они пройдут на крытом стадионе Mercedes-Benz Arena. Групповая стадия состоится в Кельне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), а также в Чехии, Грузии и Италии.

Заявки на проведение чемпионата подавали семь стран, включая Эстонию, Венгрию и Словению. Ни одна из них не планировала принимать турнир в одиночку.

В Германии ранее проходили матчи одной из групп Евробаскета-2015. Как уточняет dpa, 41-й чемпионат Европы по баскетболу будет проводиться со 2 по 19 сентября 2021 года с участием 24 команд, которые сыграют в четырех группах.

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