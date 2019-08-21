Германия призвала Россию продлить договор СНВ-3

Германия призывает Россию и США продлить срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), истекающий через два года. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Москве в среду, 21 августа.

"Германия призывает, и этот призыв направлен также в адрес США, сделать все, чтобы договор СНВ-3 был продлен, - сказал Мас. - Нас радует, что между Россией и США идут переговоры об этом". Он отметил, что НАТО не хочет новой ядерной гонки вооружений, которая "была бы опасна для многих людей, не только в Европе". В свою очередь Лавров заявил, что Россия предложила США принять конкретные шаги для продления СНВ-3 и теперь ждет ответа Вашингтона.

Мас и Лавров об урегулировании конфликта в Донбассе

Говоря о возможностях мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, глава германского МИДа отметил, что такие перспективы могут появиться в ближайшее время, возможно в сентябре, после того как в Киеве будет сформировано новое правительство страны. При этом Мас подчеркнул, что для мирного урегулирования в Донбассе необходимы конструктивные шаги с обеих сторон. "Освобождение украинских моряков могло бы стать важным вкладом России в мирное урегулирование в Донбассе", - подчеркнул немецкий дипломат.

В свою очередь Сергей Лавров на вопрос журналистов, соответствует ли истине информация о том, что освобождение украинских моряков может состояться еще до 31 августа, ответил, что тут нужна "кропотливая работа на результат". "Чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать правовые, технические, организационные аспекты", - заявил он.

Накануне встречи с Лавровым Хайко Мас подчеркнул, что у Берлина и Москвы сейчас "во многих областях - принципиально разные взгляды". Но заявил журналистам, что в вопросе перемирия, разведения войск и в реализации минских соглашений наконец снова "появилась надежда на свет в конце тоннеля".

Поставки газа через Украину после 2020 года

На вопрос, продолжатся ли поставки газа через Украину после 2020 года, Сергей Лавров заявил, что Украина сама отказалась от покупок газа у России и предпочла покупать его по более высокой цене в Европе. При этом он назвал прокладку газопровода "Северный поток - 2" "сугубо коммерческим проектом", который повысит энергетическую безопасность Европы и "не задуман для того, чтобы нанести вред Украине". По словам Лаврова, в вопросе поставок газа через Украину после завершения строительства "Северного потока - 2" есть конкретные решения, которые позволят снять озабоченности, если эту тему не будут пытаться политизировать.

Мас критикует задержание журналиста DW в Москве

Хайко Мас раскритиковал задержание корреспондента медиакомпании Deutsche Welle, освещавшего акцию протеста в Москве, и одновременно категорически отверг обвинения в попытке Германии или немецких СМИ вмешаться во внутренние дела России. "Нереалистично ни сейчас, ни в будущем - верить в то, что Германия или германские СМИ хотят как-либо повлиять на внутриполитическое развитие или, тем более, инициировать его", - заявил министр иностранных дел ФРГ.



Работу Deutsche Welle он назвал "формой качественной журналистики". "Мы не можем понять, почему сотрудникам Deutsche Welle мешают работать, их задерживают. С точки зрения свободы прессы, с нашей точки зрения, такие действия совершенно непонятны", - посетовал Хайко Маас.

В свою очередь Сергей Лавров заявил, что не слышал об аресте кого-либо из сотрудников Deutsche Welle, добавив, что "объективный аналитик сам оценит, является ли это образцом журналистики или не дотягивает".



Московский корреспондент Deutsche Welle Сергей Дик был задержан 27 июля при освещении акции оппозиции за свободные выборы. После того как Дик был доставлен в автозаке в ОВД "Марьино" и полицейские проверили его журналистское удостоверение, он был отпущен на свободу.

Мас призывает Россию призвать Дамаск к сдержанности в конфликте в Сирии

Говоря о войне в Сирии, Мас отметил, что необходимо, чтобы Россия воспользовалась своим влиянием на Дамаск и призвала его к сдержанности. Относительно ситуации в Ормузском проливе Мас отметил, что и Россия, и Германия призывают к деэскалации в этом регионе.

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