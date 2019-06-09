Германия предупредила Иран об опасности провала ядерного соглашения

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предупредил иранское руководство об опасности провала международного ядерного соглашения. "С односторонним сокращением обязательств", взятых на себя Тегераном, мы гарантированно не согласимся, заявил Мас в понедельник, 17 июня, после консультаций с коллегами из других стран ЕС в Люксембурге.

Все стороны иранской ядерной сделки должны соблюдать свои обязательства, лишь в этом случае у соглашения есть будущее, подчеркнул глава МИД Германии. В то же время он не указал, как именно может отреагировать ЕС на нарушение договора Ираном. По словам Маса, Брюссель намерен подождать реакции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на заявление Тегерана.

Одновременно немецкий министр выразил обеспокоенность ситуацией в Оманском заливе. При этом он отказался присоединиться к обвинениям США и Великобритании, возложивших на Иран ответственность за предполагаемые нападения на нефтяные танкеры, и подчеркнул, что в настоящее время проводится оценка имеющейся информации. "Как и прежде, я считаю ситуацию крайне взрывоопасной… Военная конфронтация в Персидском заливе будет означать воспламенение всего региона. В этом не может быть заинтересован никто", - указал он.

Иран поэтапно отказывается от соблюдения ядерного соглашения

Ранее в тот же день представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил о второй серии шагов, нарушающих обязательства страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). С 27 июня Иран превысит лимит запасов обогащенного урана на территории страны в 300 кг, заявил он.

В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году. Это произошло через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. Представитель иранского атомного агентства сообщил, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Согласно условиям ядерной сделки, Тегерану разрешено производить не более 300 килограммов низкообогащенного урана и около 130 тонн тяжелой воды. Излишки могут быть вывезены за пределы Ирана для хранения или продажи. Договор разрешает Ирану обогащать уран не более чем до 3,67 процента. Это гораздо меньше 90 процентов, необходимых для производства ядерного оружия, и значительно меньше тех 20 процентов, до которых Тегеран обогащал уран до заключения сделки.

Нападения на танкеры

13 июня в Оманском проливе были совершены нападения на два нефтяных танкера из Норвегии и Японии, в результате которых им был нанесен ущерб. США и Великобритания обвинили в нападениях Иран, в Тегеране отвергают эти обвинения. В середине мая у побережья ОАЭ были совершены нападения еще на четыре танкера, принадлежащие разным странам. По данным министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, двум саудовским танкерам был нанесен значительный ущерб, однако это не привело к жертвам или разливу нефти.

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