 Германия предоставит 300 млн евро на борьбу с коронавирусом в развивающихся странах | Новости из Германии о Германии | DW | 26.04.2020

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Германия

Германия предоставит 300 млн евро на борьбу с коронавирусом в развивающихся странах

Германия ответила на запрос ООН о помощи нуждающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса, в частности, Сирии, Афганистану и Сомали.

Подростки и мужчины шьют защитные маски в Идлибе

Пошив защитных масок в Идлибе, 31 марта

Германия предоставит 300 миллионов евро нуждающимся странам для борьбы с коронавирусом. Решение принято в ответ на призыв о помощи, с которым ранее выступила ООН, сообщил в воскресенье, 26 апреля, МИД ФРГ.

"Коронавирус не знает границ. Он поражает в особенности тех людей, которые находятся под угрозой, поскольку живут в районах военных действий, лагерях для беженцев или в государствах, где системы здравоохранения совершенно перегружены из-за пандемии", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

Солидарность в борьбе с пандемией

Он указал на необходимость солидарности в борьбе с пандемией SARS-CoV-2. "Только вместе мы сможем навсегда победить пандемию. В противном случае нам будут угрожать все новые инфекционные волны", - добавил Мас.

Ранее ООН обратилась к индустриальным странам и другим возможным донорам с призывом предоставить два миллиарда долларов для борьбы с распространением коронавируса в 51 стране Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии, в частности, Гаити, Сирии, Афганистане и Сомали. Средства будут распределяться через гуманитарные организации. Прежде всего речь идет о Всемирной продовольственной программе, Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международном Красном Кресте и Международном Красном Полумесяце.

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