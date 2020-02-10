Германия после урагана "Забине": постскриптум в фотографиях

Зимний ураган "Забине" (нем. Sabine, он же - "Сабина") зародился над Атлантическим океаном и начал двигаться в сторону Европы в конце прошлой недели. До Германии он добрался во второй половине дня в воскресенье, 9 февраля. Больше всего разрушений и неудобств вызвал в понедельник, в южных регионах задержался до вторника. Скорость ветра в некоторых местах превышала 170 километров в час.

Ущерб, нанесенный ураганом "Забине" в Германии, еще только подсчитывают. Согласно оценкам экспертов, подлежащие возмещению убытки для страховой отрасли могут составить от 500 до 700 миллионов евро. Cамым дорогим за последние сорок лет в Германии оказался ураган "Кирилл" (Kyrill) 2007 года. Общий ущерб от него составил 5,02 миллиарда евро, сумма страховых выплат - 2,74 миллиарда евро.

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