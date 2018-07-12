 Германия повысит расходы на социальную сферу и оборону | Новости из Германии о Германии | DW | 26.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия повысит расходы на социальную сферу и оборону

Согласно проекту бюджета, в следующие несколько лет в ФРГ вырастут детское пособие, а также инвестиции в модернизацию инфраструктуры, образования и других сфер.

Купюры евро

Правительство Германии в среду, 26 июня, приняло проект федерального бюджета на период с 2020 по 2023 год. Ожидается, что расходы бюджета в 2019 году вырастут на 2,4 процента по сравнению с предыдущим годом и составят 356,4 млрд евро. В 2020 году прогнозируется рост на 1% по сравнению с 2019 годом - до 359,9 млрд евро. В последующие три года ожидаются расходы на суммы 366,2 млрд евро, 372,4 млрд евро и 375,7 млрд евро соответственно.

Контекст

Репортер DW поговорил с тремя молодыми парами о том, как они ведут свои финансовые дела: на чьи деньги покупают мебель, оплачивают общее жилье и ведут домашнее хозяйство. (07.05.2019)

DW наглядно объясняет, как немцы расходуют семейный бюджет и знакомит вас со структурой потребительских расходов домашнего хозяйства в Германии. (14.12.2018)

Берлин планирует, в частности, больше инвестировать в социальное обеспечение и повысить доход, остающийся после уплаты всех налогов и сборов. Так, детское пособие с июля 2019 года повышается на 10 евро до 204 евро за первого и второго ребенка, а с января 2021 года - еще на 15 евро. Предусмотрены также отмена взноса солидарности с новыми федеральными землями (Solidaritätszuschlag) примерно для 90% налогоплательщиков и выделение в течение последующих четырех лет более 100 млрд евро на образование и науку.

Правительство ФРГ также объявляет о "рекордных инвестициях в инновационные возможности и модернизацию страны". В частности, до 2023 года на эти цели будет выделяться около 40 млрд евро ежегодно, то есть в общей сложности примерно на 30% больше, чем в период правления прежнего состава правительства. Средства планируется вложить, прежде всего, в инфраструктуру, улучшение качества образования и инновационные исследования. В частности, на переход школ на цифровые технологии запланировано 5 млрд евро.

ФРГ рассчитывает обойтись без новых долгов

Берлин также увеличивает финансовую поддержку развивающихся стран и расходы на оборону, которые в 2020 году вырастут на 6 млрд евро по сравнению с фактическими затратами в 2018 году.

При этом ожидается, что в 2019-2023 годах у Германии не появятся новые долги. В стране - рекордный уровень занятости населения, сильный внутренний спрос, экономическая ситуация остается хорошей, хотя в последнее время рост экономики несколько замедлился, отмечается в сообщении Минфина ФРГ. 

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 01:37

Почему немцам выгодно подавать налоговую декларацию

Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Ссылки в интернете

Минфин Германии - о проекте федерального бюджета на 2020-2023 года

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему немцам выгодно подавать налоговую декларацию  

Повышение пенсий и рост госрасходов - секрет немецкого успеха  

Как беженцы помогут немецкой экономике?  

Также по теме

Nato-Kampfjets üben den Ernstfall über der Ostsee

Почему Германия не выделяет на оборону 2% своего ВВП 12.07.2018

Президент США Дональд Трамп не раз критиковал Германию за недостаточные, на его взгляд, расходы на оборонные нужды. DW выяснила, насколько обоснованной является эта критика.

Реклама

Самые читаемые

После авианалетов в Сирии ООН требует ответов от России  

Глава немецкой делегации в ПАСЕ: Наша позиция по Украине остается неизменной  

В Европе сильно вырос спрос на качественное грузинское вино  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно