Германия повысит расходы на социальную сферу и оборону

Правительство Германии в среду, 26 июня, приняло проект федерального бюджета на период с 2020 по 2023 год. Ожидается, что расходы бюджета в 2019 году вырастут на 2,4 процента по сравнению с предыдущим годом и составят 356,4 млрд евро. В 2020 году прогнозируется рост на 1% по сравнению с 2019 годом - до 359,9 млрд евро. В последующие три года ожидаются расходы на суммы 366,2 млрд евро, 372,4 млрд евро и 375,7 млрд евро соответственно.

Берлин планирует, в частности, больше инвестировать в социальное обеспечение и повысить доход, остающийся после уплаты всех налогов и сборов. Так, детское пособие с июля 2019 года повышается на 10 евро до 204 евро за первого и второго ребенка, а с января 2021 года - еще на 15 евро. Предусмотрены также отмена взноса солидарности с новыми федеральными землями (Solidaritätszuschlag) примерно для 90% налогоплательщиков и выделение в течение последующих четырех лет более 100 млрд евро на образование и науку.

Правительство ФРГ также объявляет о "рекордных инвестициях в инновационные возможности и модернизацию страны". В частности, до 2023 года на эти цели будет выделяться около 40 млрд евро ежегодно, то есть в общей сложности примерно на 30% больше, чем в период правления прежнего состава правительства. Средства планируется вложить, прежде всего, в инфраструктуру, улучшение качества образования и инновационные исследования. В частности, на переход школ на цифровые технологии запланировано 5 млрд евро.

ФРГ рассчитывает обойтись без новых долгов

Берлин также увеличивает финансовую поддержку развивающихся стран и расходы на оборону, которые в 2020 году вырастут на 6 млрд евро по сравнению с фактическими затратами в 2018 году.

При этом ожидается, что в 2019-2023 годах у Германии не появятся новые долги. В стране - рекордный уровень занятости населения, сильный внутренний спрос, экономическая ситуация остается хорошей, хотя в последнее время рост экономики несколько замедлился, отмечается в сообщении Минфина ФРГ.

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