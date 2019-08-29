 Германия осталась без Гран-при ″Формулы-1″ в 2020 году | Новости из Германии о Европе | DW | 29.08.2019

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Европа

Германия осталась без Гран-при "Формулы-1" в 2020 году

В свой юбилейный, 70-й, сезон "Формула-1" впервые в истории будет состоять из 22 этапов. Российский стартует в Сочи 27 сентября.

Немецкий автогонщик Себастьян Феттель

Гран-при Германии не вошел в календарь юбилейного, 70-го, чемпионата мира по автогонкам в классе  "Формула-1" в 2020 году. Это следует из чернового варианта графика сезона, представленного в четверг, 29 августа. Его окончательная версия должна быть утверждена Всемирным советом FIA (Международной автомобильной федерации) по автоспорту 4 октября.

Владельцы гоночной трассы Хоккенхаймринг в федеральной земле Баден-Вюртемберг не смогли оплатить вступительные взносы из-за снижения зрительского интереса, уточняет агентство dpa. Ранее Хоккенхаймринг принимал этот этап у себя каждый второй год, а хозяева другой трассы - Нюрбургринга - окончательно отказались от участия в гонке еще в 2013 году из-за финансовых проблем.

22 этапа - в юбилейный год

Контекст

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В юбилейный год впервые в истории чемпионат будет состоять из 22 этапов Гран-при. Десять из них пройдут в Европе, семь - в Азии, четыре - в Америке, а начнется сезон с гонки в Австралии 15 марта. Финальный этап примет автодром Яс-Марина в Абу-Даби 29 ноября.

На предстоящий сезон запланировано несколько громких премьер. Так, впервые состоится Гран-при Вьетнама - гонка пройдет на городской трассе в Ханое 5 апреля, уточняет портал f1news.ru.

Кроме того, в календарь возвращается Гран-при Нидерландов: этап в Зандфорте запланирован на 3 мая.

В этом году были продлены контракты с промоутерами Австралии, Азербайджана, Великобритании и Испании. На стадии завершения - переговоры с организаторами в Италии.

Российский этап стартует в Сочи 27 сентября.

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