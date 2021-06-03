Германия не прошла в финал ЧМ по хоккею

В полуфинале проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею с шайбой Германия проиграла в субботу, 5 июня, сборной Финляндии со счетом 1:2.

Единственную шайбу за немецкую команду забросил во втором периоде Маттиас Плахта.

Ранее в тот же день Канада в другом полуфинальном матче ЧМ обыграла США со счетом 4:2, став первым финалистом первенства.

В 2010 году на чемпионате мира у себя дома - игры проводились в Кельне, Мангейме и Гельзенкирхене - немцы, победив в 1/4 финала Швейцарию 1:0, в полуфинале уступили сборной России 1:2, а в матче за третье место - Швеции со счетом 1:3. За всю историю сборная ФРГ (Германии) дважды выигрывала серебряные медали и еще дважды - бронзовые.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года стартовал в Риге 21 мая. Финал и матч за "бронзу" состоятся 6 июня.

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