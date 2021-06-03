 Германия не прошла в финал ЧМ по хоккею | Новости из Германии о Германии | DW | 05.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия не прошла в финал ЧМ по хоккею

На ЧМ по хоккею немцы не прошли в финал, проиграв финнам. В матче за третье место сборная ФРГ встретится с командой США.

Немецкие хоккеисты на матче с финнами на ЧМ в Риге

Немецкие хоккеисты на матче с финнами на ЧМ в Риге

В полуфинале проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею с шайбой Германия проиграла в субботу, 5 июня, сборной Финляндии со счетом 1:2.

Единственную шайбу за немецкую команду забросил во втором периоде Маттиас Плахта.

Ранее в тот же день Канада в другом полуфинальном матче ЧМ обыграла США со счетом 4:2, став первым финалистом первенства.

В 2010 году на чемпионате мира у себя дома - игры проводились в Кельне, Мангейме и Гельзенкирхене - немцы, победив в 1/4 финала Швейцарию 1:0, в полуфинале уступили сборной России 1:2, а в матче за третье место - Швеции со счетом 1:3. За всю историю сборная ФРГ (Германии) дважды выигрывала серебряные медали и еще дважды - бронзовые.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года стартовал в Риге 21 мая. Финал и матч за "бронзу" состоятся 6 июня.

Смотрите также:

  • Алена Савченко, фигурное катание

    Выходцы из СССР - чемпионы из Германии

    Алена Савченко, фигурное катание

    Алена Савченко родилась в городе Обухове на Украине. В 2003 году переехала в Германию и уже в первом сезоне выиграла с Робином Шолковы чемпионат страны в парном катании. С тех пор каждый год завоевывала для Германии медали на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. Последние два года Алена Савченко выступает в паре с уроженцем Франции Бруно Массо. С ним и получила золотую медаль в Пхёнчхане.

  • Андрей Климовец, гандбол

    Выходцы из СССР - чемпионы из Германии

    Андрей Климовец, гандбол

    Андрей Климовец начинал свою профессиональную карьеру в 1991 году в Беларуси. Трижды становился чемпионом страны. С 1996 года в Германии, где выигрывал, среди прочего, первенство ФРГ и трижды - кубок. В октябре 2005 года дебютировал в национальной сборной Германии, в составе которой стал два года спустя чемпионом мира.

  • Оксана Чусовитина, спортивная гимнастика

    Выходцы из СССР - чемпионы из Германии

    Оксана Чусовитина, спортивная гимнастика

    Оксана Чусовитина - единственная в истории гимнастка, принимавшая участие в семи летних Олимпиадах. В чемпионатах мира начинала выступать за сборную СССР, потом за Узбекистан (она родилась в Бухаре). В 2012 году переехала в Германию, под флагом которой стала серебряным призером Олимпиады в Пекине и первенства мира, завоевала золото чемпионата Европы.

  • Артур Абрахам, бокс

    Выходцы из СССР - чемпионы из Германии

    Артур Абрахам, бокс

    Артур Абрахам (настоящее имя Аветик Абрахамян) родился в Армении. Был чемпионом страны среди любителей. В Германии, гражданство которой получил в 2006 году, начал профессиональную карьеру. Стал чемпионом мира в среднем весе по версии IBF, а позже - чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO. Трижды признавался в Германии "боксером года".

  • Александр Зверев, теннис

    Выходцы из СССР - чемпионы из Германии

    Александр Зверев, теннис

    Александр Зверев родился в Гамбурге, куда переехали в 1991 году его родители со старшим сыном Мишей (он тоже профессиональный теннисист, как и отец, выступавший за сборную СССР). Александр взял в руку ракетку в пятилетнем возрасте. Сейчас ему 20. Он выиграл семь турниров АТР, победил в юниорском турнире Большого шлема - в открытом чемпионате Австралии. В одиночном рейтинге занимает 5 место в мире.

  • Елизавета Рыжих, легкая атлетика

    Выходцы из СССР - чемпионы из Германии

    Елизавета Рыжих, легкая атлетика

    Елизавета Рыжих родилась в Омске. В четырехлетнем возрасте вместе с семьей переехала в Германию. Выступала за сборную ФРГ на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов, в нескольких чемпионатах мира и Европы. Трижды завоевывала медали европейских чемпионатов в соревнованиях по прыжкам с шестом. Ее высшее личное достижение - 4,75 м.

  • Дмитрий Овчаров, настольный теннис

    Выходцы из СССР - чемпионы из Германии

    Дмитрий Овчаров, настольный теннис

    Дмитрий Овчаров родился в Киеве, в семье чемпиона СССР по настольному теннису Михаила Овчарова. Стал заниматься настольным теннисом с отцом уже в Германии, куда семья переехала, спасаясь от последствий Чернобыля. Многократный призер Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Дмитрий Овчаров - обладатель 11 золотых медалей в личном и командном зачетах. Вторая ракетка мира по рейтингу ITTF.

  • Денис Калиберда, волейбол

    Выходцы из СССР - чемпионы из Германии

    Денис Калиберда, волейбол

    Денис Калиберда - "потомственный" волейболист. Его отец выступал за сборную Украины. Сын, родившийся в Полтаве, начал профессиональную карьеру волейболиста уже в Германии. В 2008 году дебютировал в сборной ФРГ, в составе которой завоевал бронзовые медали чемпионата мира в Польше в 2014 году и стал серебряным призером чемпионата Европы три года спустя. Сыграл 145 матчей за сборную Германии.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 07:36

Эксклюзив DW: как мэр Риги объяснил замену флага Беларуси (25.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

ЧМ по хоккею: из-за Лукашенко Беларусь рискует остаться без турнира (08.01.2021)  

Лукашенко хотят лишить хоккея, а МОК уже наложил санкции на него вместе с сыном за атаки на атлетов (08.12.2020)  

Евродепутаты против Лукашенко: "Мы не можем играть в хоккей с диктатором"  

Также по теме

Eishockey - IIHF World Ice Hockey Championship 2021 - Viertelfinale - Schweiz - Deutschland

Германия второй раз в истории вышла в полуфинал ЧМ по хоккею 03.06.2021

Хоккейная сборная ФРГ вышла в медальную часть мирового первенства впервые с 2010 года. В четвертьфинале она победила Швейцарию 3:2 по буллитам.

IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 - Viertelfinale - Russland - Kanada

Канада лишила Россию шансов на медали ЧМ по хоккею 03.06.2021

Хоккейная сборная России в четвертьфинале проиграла канадцам со счетом 1:2. Россияне уступают им в чемпионатах и Кубке мира уже 10 лет. В полуфинале канадцы сыграют со сборной США.

Eishockey Meisterschaften Sponsoren

Как немецкие спонсоры ЧМ по хоккею отреагировали на санкции Лукашенко 06.05.2021

Автостроитель Skoda и производитель мужской косметики Nivea Man сожалеют, что их лишили возможности обслуживать своих покупателей в Беларуси.

Реклама

Самые читаемые

Небесный диск из Небры: сенсация из Германии продолжает удивлять  

Сам виноват. Как Лукашенко разрушит свой же режим  

Как ошиблись немецкие производители шоколада  