 Германия и ряд стран ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы | Новости из Германии о Европе | DW | 04.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Германия и ряд стран ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

О признании Хуана Гуайдо в качестве врио президента Венесуэлы, кроме ФРГ, объявили Испания, Франция, Великобритания и ряд других стран ЕС. В ЕС как организации пока отсутствует единство по ситуации в Венесуэле.

Лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гуайдо

Лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гуайдо

Берлин признал Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы. Об этом  в понедельник, 4 февраля, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Haiko Maas). "Я сожалею, что президент Мадуро не последовал призыву ЕС инициировать свободные и честные президентские выборы, - заявил глава германского МИДа. - Для Германии Хуан Гуайдо, в соответствии с конституцией Венесуэлы, является временно исполняющим обязанности президента, призванным организовать свободные, честные и демократические  выборы".

Ранее в понедельник о признании Гуайдо временным главой Венесуэлы объявил премьер-министр Испании. Педро Санчес заявил в Мадриде, что в связи с истечением 8-дневного ультиматума, предъявленного Евросоюзом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, Испания официально признает Гуайдо временным главой государства и призывает его быстро организовать новые выборы.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Ханс написал в своем микроблоге в Twitter, что Мадуро не выполнил требования об объявлении новых выборов в восьмидневный срок, поэтому Британия вместе с европейскими союзниками объявляет о признании Гуайдо временным президентом до тех пор, пока в Венесуэле не удастся провести выборы, заслуживающие доверия.

Глава МИД Австрии Себастьян Курц написал в Twitter на испанском языке, что Мадуро проигнорировал требование ЕС об объявлении свободных и справедливых выборов, поэтому Австрия незамедлительно признает Гуайдо легитимным врио президента в соответствии с конституцией Венесуэлы.

О признании оппозиционного политика временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы заявил 4 февраля также министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

В ЕС как организации единства по ситуации в Венесуэле пока нет

Контекст

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции Николаса Мадуро, который за последние годы получил немало кредитов и инвестиций из РФ. (24.01.2019)

В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)

Ранее о признании Хуана Гуайдо объявили Франция и Швеция. Между тем в ЕС как организации пока отсутствует единство относительно признания Хуана Гуайдо. Целый ряд СМИ сообщили со ссылкой на дипломатические источники, что Италия несколько дней тому назад наложила вето на совместное заявление ЕС, в котором говорилось, что Евросоюз будет поддерживать и признавать Гуайдо в качестве временного президента до тех пор, пока в Венесуэле не пройдут новые выборы.

Хуан Гуайдо в интервью итальянской газете Corriere della Sera, обнародованном 4 февраля, призвал Европу к единству. "Если европейские правительства хотят содействовать прекращению насилия, преступности, репрессий и нарушений прав человека в Венесуэле, то они должны действовать единым фронтом, с тем чтобы силы, все еще поддерживающие Мадуро, ощутили всю мощь дипломатического и политического давления", - указал он.

Гуайдо также исключил возможность урегулирования кризиса в Венесуэле путем диалога с Мадуро.

Николас Мадуро ранее отклонил ультиматум Брюсселя о новых выборах в Венесуэле. Каракас считает неприемлемым вмешательство кого бы то ни было во внутренние дела страны, заявил Мадуро в интервью испанскому телеканалу La Sexta.

Смотрите также:

  • Николас Мадуро во время военного парада в Каракасе (фото из архива)

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Легитимность выборов под вопросом

    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Женщина в толпе целует Хуана Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

  • Мадуро - узурпатор - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:27
Now live
02:27 мин

Борьба за власть в Венесуэле (24.01.2019)

Контекст

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

Ссылки в интернете

Мадуро отклонил ультиматум стран ЕС о новых выборах в Венесуэле

Аудио- и видеофайлы по теме

Борьба за власть в Венесуэле (24.01.2019)  

Просто Мадура. Власть хочет уважения. Дебаты по-украински – "Заповедник", выпуск 61  

Хлеб за четыре миллиона: что сделала с Венесуэлой инфляция  

Также по теме

Venezolanischer Oppositionsführer und selbsternannter Interimspräsident Juan Guaido in Caracas, Venezuela

Генпрокурор Венесуэлы добивается следствия против Хуана Гуайдо 29.01.2019

Генпрокурор ходатайствовал о том, чтобы заморозить счета и запретить выезжать за границу председателю парламента Венесуэлы, недавно объявившему себя временным президентом страны.

Venezuela Krise | mutmaßliches Twitter-Video von Francisco Yanez, Luftwaffe

На сторону Гуайдо перешел первый венесуэльский генерал 02.02.2019

Глава стратегического штаба ВВС Венесуэлы признал Хуана Гуайдо президентом страны. До сих пор военные поддерживали Николаса Мадуро.

Venezuela NEU Protest & Demonstration gegen Nicolas Maduro in Caracas

Десятки тысяч венесуэльцев протестуют против Мадуро 02.02.2019

В Каракасе проходят две параллельные массовые акции - сторонников и противников официального президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Реклама

Самые читаемые

Немецкий министр предлагает повысить пенсии  

Комментарий: Навальный против Путина - битва за Санкт-Петербург  

Министр финансов ФРГ предупредил о нехватке 25 млрд евро в бюджете к 2023 году  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно