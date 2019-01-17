 Германия и Китай будут расширять экономическое сотрудничество | Новости из Германии о Германии | DW | 18.01.2019

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Германия

Германия и Китай будут расширять экономическое сотрудничество

Глава Минфина ФРГ и вице-премьер Госсовета КНР позитивно оценили результаты встречи в Пекине, на которой были заключены три договора об экономическом сотрудничестве.

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц и вице-премьер Госсовета КНР ЛюХэ

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц и вице-премьер Госсовета КНР ЛюХэ

Министр экономики ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в Пекине в пятницу, 18 января, подписали три соглашения, предполагающих более тесное экономическое сотрудничество. В них речь идет, в частности, об углублении сотрудничества между регуляторами финансового и страхового секторов Германии и Китая, центральными банками обеих стран, а также более тесной кооперации на рынке ценных бумаг.

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Цель договоренностей - упрощение доступа к китайскому рынку для немецких компаний из банковского и страхового сектора, а также аналогичные ответные меры со стороны Германии, пояснил Шольц, назвав заключение договоров "важным шагом, к которому мы давно стремились".

Шольц и Лю Хэ довольны результатами встречи

Глава Минфина ФРГ и вице-премьер Госсовета КНР позитивно оценили результаты встречи, в которой участвовали также главы немецкого и китайского центробанков. Шольц назвал переговоры "открытыми и конструктивными", отметив, что интенсивное экономическое сотрудничество особенно важно сейчас, когда стабильности мировой экономики угрожают такие вызовы, как "Брекзит" (выход Великобритании из Евросоюза), торговые и вооруженные конфликты.

Отношения Германии и Китая могут стать примером взаимовыгодного сотрудничества, заявил Лю Хэ. Он отметил, что обе стороны придерживаются плюралистических взглядов и выступают за свободную торговлю, основанную на соблюдении свода правил.

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