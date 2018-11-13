 Германия инвестирует 3 миллиарда евро в создание искусственного интеллекта | Новости из Германии о Германии | DW | 14.11.2018

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Германия

Германия инвестирует 3 миллиарда евро в создание искусственного интеллекта

В ближайшие 6 лет правительство ФРГ выделит 3 млрд евро на исследования и разработки в области искусственного интеллекта. В Берлине рассчитывают, что частные компании потратят на эти цели такую же сумму.

Компьютерная модель искусственного мозга

Правительство Германии намерено до 2025 года дополнительно инвестировать 3 миллиарда евро в научные исследования и технологии, связанные с развитием искусственного интеллекта. Что касается искусственного интеллекта, "Германия должна стать одной из ведущих стран в научной и практической сферах", заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) в среду, 14 ноября в Потсдаме на двухдневном заседании правительства, посвященном цифровым технологиям. По его словам, в правительстве исходят из того, что частные инвесторы потратят на разработки такую же сумму. Таким образом, общий объем инвестиций в искусственный интеллект к 2025 году составит 6 миллиардов евро.

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"Мы стремимся к тому, чтобы в Германии средние предприятия и компании, ориентированные на экспорт, все больше внедряли цифровые технологи, поскольку они способны привести к дополнительному росту ВВП на 1,3 процента", - отметил Альтмайер. По его словам, это больше, чем принесли все крупные инновации с момента изобретения паровой машины.

В свою очередь федеральный министр образования и науки Анья Карличек (Anja Karliczek) пообещала создать в немецких университетах 100 новых кафедр искусственного интеллекта, а также привлекать в Германию иностранных ученых, работающих в этой сфере. По словам федерального министра труда Хубертуса Хайля (Hubertus Heil), технологический прогресс, автоматизация и использование искусственного интеллекта к 2025 году приведет к утрате 1,6 миллиона рабочих мест, но в тоже время будут созданы до 2,3 миллиона новых. Это означает, что необходимы подготовка и повышение квалификации большого числа наемных работников.

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    Автор: Ксения Сафронова


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