Германия или Турция: кому достанется Евро-2024?

В четверг, 27 сентября в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет обнародовано решение, в какой стране пройдет чемпионат Европы по футболу 2024 года. За право его проведения борются Германия и Турция. Дни накануне голосования исполкома УЕФА прошли в дискуссиях о докладе, в котором оценивается готовность стран-претендентов принять турнир, а также о том, какое влияние этот документ может оказать на итоги голосования.

Кому на руку сыграет доклад УЕФА?

В докладе, который был опубликован на сайте УЕФА 21 сентября, проанализированы достоинства и недостатки стран-кандидатов. На данный момент, похоже, Германия, уже принимавшая первенство континента в 1988 году, смотрится предпочтительнее Турции. В Турции доклад в значительной степени подвергся цензуре, для широкой публики была доступна только та его часть, в которой речь идет о критических замечаниях в адрес Германии.

Эрдал Кесер в середине 1980-х отыграл сезон за "Боруссию" из Дортмунда, выступал также за стамбульский "Галатасарай" и турецкую национальную сборную. Хотя обнародованный доклад не обязывает членов исполкома УЕФА голосовать каким-то определенным образом, Турции до сих пор было сложно впечатлить эту организацию, признал он в интервью DW.

У Турции остаются шансы на получение права проведения Евро-2024

Кесер, некоторое время работавший в Турецкой федерации футбола (TФФ), уверен, что, несмотря на недостатки, упомянутые в докладе, у Турция все еще есть шанс получить право на проведение Евро-2024. По его мнению, страна в плане инфраструктуры готова принять турнир. А дискуссия о расизме в немецком футболе, вызванная высказываниями Месута Озила, который заявил об уходе из сборной ФРГ, а также продолжающееся расследование возможных финансовых махинаций при получении Германией права на проведение ЧМ-2006 могут дополнительно укрепить позицию Турции, полагает Кесер.

Минусы Германии и Турции

Недовольство немцев из-за скандала о взятках при выборе страны-хозяина мирового футбольного первенства 2006 года проявилось в ходе матчей последнего тура в бундеслиге. Многие болельщики вывесили на трибунах баннеры, на которых лозунг немецкой заявки на Евро-2024 - United by Football - In the Heart of Europe ("Объединенные футболом - в сердце Европы") - был изменен на United by Money - Corruption in the Heart of Europe ("Объединенные деньгами - коррупция в сердце Европы").

Скандальный уход Месута Озила из сборной ФРГ ослабил немецкую заявку на Евро-2024

Некоторые фанаты также потребовали отставки главы Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя (Reinhard Grindel). Поскольку УЕФА придает большое значение поддержке чемпионата Европы населением принимающей турнир страны, указанные протесты, вероятно, снизят шансы Германии. Между тем турецкий журналист Багис Эртен отмечает, что, хотя у турецкой общественности нет негативной реакции относительно Евро-2024, избытка теплых чувств по поводу чемпионата также не наблюдается.

"В Турции в данный момент безучастное отношение к футболу. Национальная сборная показывает плохие результаты. Из-за финансового "фэйр плей" (комплекс мер УЕФА, направленных на улучшение финансовой стабильности европейского клубного футбола. - Ред.) все клубы испытывают трудности. А из-за новой системы продажи билетов снизилось среднее число зрителей, посещающих матчи. Сейчас футбол в Турции переживает период, который никак нельзя назвать расцветом", - констатирует Эртен.

Права человека - слабое место турецкой заявки

Однако Багис Эртен, не сомневающийся - как и Эрдал Кесер - в том, что Турция готова принять Евро-2024, не считает, что дискуссии вокруг скандальных заявлений Озила и расследования о махинациях при выборе места проведения ЧМ-2006 способны сильно повлиять на позицию исполкома УЕФА.

Багис Эртен

По его выражению, УЕФА или ФИФА - совсем не те организации, где при принятии решений руководствуются критериями соблюдения прав человека или уровнем жизни. "Давайте посмотрим, где в последнее время проводились Олимпийские игры или чемпионаты мира. Мы, вероятно, признаем, что это были не самые развитые в общественном плане места", - указал журналист.

Между тем, делая выбор страны-хозяина Евро-2024, УЕФА на этот раз впервые будет принимать во внимание в качестве критерия ситуацию с правами человека. "Выберут ли в итоге Турцию, несмотря на всю критику по поводу соблюдения прав человека в этой стране, или все же Германию? Это важный вопрос", - считает Багис Эртен.

Доклад УЕФА не играет решающей роли?

В вышеупомянутом докладе УЕФА Турция, в отличие от Германии, критикуется за то, что применительно к Eвро-2024 "не предлагает никаких специальных проектов для обеспечения прав человека". В то время как Германия "с политической точки зрения и с точки зрения социальной ответственности, устойчивого развития и прав человека оправдывает все ожидания". Если Евро-2024 достанется Турции, то будет продолжена традиция, заложенная Россией и Катаром (хозяева чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. - Ред.), говорит Эртен.

"Спортивные чиновники высокого ранга в последнее время все больше сближаются со сторонниками неолиберализма в экономике, которые при этом, с точки зрения демократии, очень консервативны и авторитарны. При таких режимах легче принимаются решения, они лучшие хозяева, потому что там нет активного гражданского общества, и организаторы крупных спортивных соревнований предпочитают такие места", - полагает Багис Эртен.

Другой журналист, Угур Каракулукчу, не считает, что доклад УЕФА может похоронить надежды Турции, до этого четырежды безуспешно боровшейся за право проведения европейского футбольного первенства. По оценке журналиста, за исключением нескольких деталей документ не содержит ничего неожиданного.

Единственное, что его удивило в докладе, - то, что Турция - страна, принимающая миллионы туристов, отстает по критерию условий для размещения болельщиков. При этом Каракулукчу добавляет, что доклады не играют решающей роли при определении кандидатур победителей.

Журналист напомнил, что Токио, где в 2020 году пройдут летние Олимпийские игры, получил почти худшие оценки в техническом докладе МОК, но в итоге в сентябре 2013 года все же взял верх над Стамбулом при выборе столицы Олимпиады-2020.

Смотрите также:

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Эти десять футбольных стадионов должны помочь Германии в борьбе за проведение чемпионата Европы 2024 года на территории ФРГ. Мюнхен. "Альянц Арена" (Allianz Arena). Домашний стадион клуба "Бавария". 71 тысяча сидячих мест. Эта цифра, а также данные по другим стадионам взяты из официальной заявки Немецкого футбольного союза.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гамбург. "Фолькспаркштадион" (Volksparkstadion). Домашний стадион клуба "Гамбург". 51 852 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк" (Signal Iduna Park). Домашний стадион клуба "Боруссия" (Дортмунд). 65 829 сидячих мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Штутгарт. "Мерседес-Бенц-Арена" (Mercedes-Benz Arena). Домашний стадион клуба "Штутгарт". 54 812 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Франкфурт-на-Майне. "Коммерцбанк-Арена" (Commerzbank-Arena). Домашний стадион клуба "Айнтрахт". 48 500 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дюссельдорф. "Эсприт Арена" (Esprit Arena). Домашний стадион клуба "Фортуна". 54 600 мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Кельн. Стадион "Рейн Энерги" (RheinEnergie-Stadion). Домашний стадион клуба "Кельн". 46 195 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гельзенкирхен. "Фельтинс-Арена" (Veltins-Arena). Домашний стадион клуба "Шальке". 54 442 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Лейпциг. "Ред Булл Арена" (Red Bull Arena). Домашний стадион клуба "Лейпциг". 57 тысяч мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Берлин. Олимпийский стадион. Домашний стадион клуба "Герта" ("Херта"). 74 475 мест. Автор: Ефим Шуман