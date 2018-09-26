 Германия или Турция: кому достанется Евро-2024? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 26.09.2018

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Европа

Германия или Турция: кому достанется Евро-2024?

У Турции хорошие шансы обойти Германию и стать хозяйской чемпионата Европы по футболу 2024 года. Проблемой для Анкары, однако, может стать положение с правами человека, говорят эксперты.

Глава Немецкого футбольного союза Гриндель (слева) и тренер бундестим Лёв (справа) представляют логотип для заявки Германии на проведение Евро-2024

Глава Немецкого футбольного союза Гриндель (слева) и тренер бундестим Лёв (справа) представляют логотип для заявки Германии на проведение Евро-2024 (октябрь 2017 г.)

В четверг, 27 сентября в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет обнародовано решение, в какой стране пройдет чемпионат Европы по футболу 2024 года. За право его проведения борются Германия и Турция. Дни накануне голосования исполкома УЕФА прошли в дискуссиях о докладе, в котором оценивается готовность стран-претендентов принять турнир, а также о том, какое влияние этот документ может оказать на итоги голосования.

Кому на руку сыграет доклад УЕФА?

В докладе, который был опубликован на сайте УЕФА 21 сентября, проанализированы достоинства и недостатки стран-кандидатов. На данный момент, похоже, Германия, уже принимавшая первенство континента в 1988 году, смотрится предпочтительнее Турции. В Турции доклад в значительной степени подвергся цензуре, для широкой публики была доступна только та его часть, в которой речь идет о критических замечаниях в адрес Германии.

Эрдал Кесер в середине 1980-х отыграл сезон за "Боруссию" из Дортмунда, выступал также за стамбульский "Галатасарай" и турецкую национальную сборную. Хотя обнародованный доклад не обязывает членов исполкома УЕФА голосовать каким-то определенным образом, Турции до сих пор было сложно впечатлить эту организацию, признал он в интервью DW.

Реклама Турции как места проведения Евро-2024

У Турции остаются шансы на получение права проведения Евро-2024

Кесер, некоторое время работавший в Турецкой федерации футбола (TФФ), уверен, что, несмотря на недостатки, упомянутые в докладе, у Турция все еще есть шанс получить право на проведение Евро-2024. По его мнению, страна в плане инфраструктуры готова принять турнир. А дискуссия о расизме в немецком футболе, вызванная высказываниями Месута Озила, который заявил об уходе из сборной ФРГ, а также продолжающееся расследование возможных финансовых махинаций при получении Германией права на проведение ЧМ-2006 могут дополнительно укрепить позицию Турции, полагает Кесер.

Минусы Германии и Турции

Недовольство немцев из-за скандала о взятках при выборе страны-хозяина мирового футбольного первенства 2006 года проявилось в ходе матчей последнего тура в бундеслиге. Многие болельщики вывесили на трибунах баннеры, на которых лозунг немецкой заявки на Евро-2024 - United by Football - In the Heart of Europe ("Объединенные футболом - в сердце Европы") - был изменен на United by Money - Corruption in the Heart of Europe ("Объединенные деньгами - коррупция в сердце Европы").

Месут Озил

Скандальный уход Месута Озила из сборной ФРГ ослабил немецкую заявку на Евро-2024

Некоторые фанаты также потребовали отставки главы Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя (Reinhard Grindel). Поскольку УЕФА придает большое значение поддержке чемпионата Европы населением принимающей турнир страны, указанные протесты, вероятно, снизят шансы Германии. Между тем турецкий журналист Багис Эртен отмечает, что, хотя у турецкой общественности нет негативной реакции относительно Евро-2024, избытка теплых чувств по поводу чемпионата также не наблюдается.

"В Турции в данный момент безучастное отношение к футболу. Национальная сборная показывает плохие результаты. Из-за финансового "фэйр плей" (комплекс мер УЕФА, направленных на улучшение финансовой стабильности европейского клубного футбола. - Ред.) все клубы испытывают трудности. А из-за новой системы продажи билетов снизилось среднее число зрителей, посещающих матчи. Сейчас футбол в Турции переживает период, который никак нельзя назвать расцветом", - констатирует Эртен.

Права человека - слабое место турецкой заявки

Однако Багис Эртен, не сомневающийся - как и Эрдал Кесер - в том, что Турция готова принять Евро-2024, не считает, что дискуссии вокруг скандальных заявлений Озила и расследования о махинациях при выборе места проведения ЧМ-2006 способны сильно повлиять на позицию исполкома УЕФА.

Багис Эртен

Багис Эртен

По его выражению, УЕФА или ФИФА - совсем не те организации, где при принятии решений руководствуются критериями соблюдения прав человека или уровнем жизни. "Давайте посмотрим, где в последнее время проводились Олимпийские игры или чемпионаты мира. Мы, вероятно, признаем, что это были не самые развитые в общественном плане места", - указал журналист.

Между тем, делая выбор страны-хозяина Евро-2024, УЕФА на этот раз впервые будет принимать во внимание в качестве критерия ситуацию с правами человека. "Выберут ли в итоге Турцию, несмотря на всю критику по поводу соблюдения прав человека в этой стране, или все же Германию? Это важный вопрос", - считает Багис Эртен.

Доклад УЕФА не играет решающей роли?

В вышеупомянутом докладе УЕФА Турция, в отличие от Германии, критикуется за то, что применительно к Eвро-2024 "не предлагает никаких специальных проектов для обеспечения прав человека". В то время как Германия "с политической точки зрения и с точки зрения социальной ответственности, устойчивого развития и прав человека оправдывает все ожидания". Если Евро-2024 достанется Турции, то будет продолжена традиция, заложенная Россией и Катаром (хозяева чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. - Ред.), говорит Эртен.

Контекст

"Спортивные чиновники высокого ранга в последнее время все больше сближаются со сторонниками неолиберализма в экономике, которые при этом, с точки зрения демократии, очень консервативны и авторитарны. При таких режимах легче принимаются решения, они лучшие хозяева, потому что там нет активного гражданского общества, и организаторы крупных спортивных соревнований предпочитают такие места", - полагает Багис Эртен.

Другой журналист, Угур Каракулукчу, не считает, что доклад УЕФА может похоронить надежды Турции, до этого четырежды безуспешно боровшейся за право проведения европейского футбольного первенства. По оценке журналиста, за исключением нескольких деталей документ не содержит ничего неожиданного.

Единственное, что его удивило в докладе, - то, что Турция - страна, принимающая миллионы туристов, отстает по критерию условий для размещения болельщиков. При этом Каракулукчу добавляет, что доклады не играют решающей роли при определении кандидатур победителей.

Журналист напомнил, что Токио, где в 2020 году пройдут летние Олимпийские игры, получил почти худшие оценки в техническом докладе МОК, но в итоге в сентябре 2013 года все же взял верх над Стамбулом при выборе столицы Олимпиады-2020.

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    Автор: Ефим Шуман


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