Германия запретила въезд 18 саудовцам, причастным к делу Хашогги

18 подданных Саудовской Аравии, предположительно причастных к убийству Джамаля Хашогги, не смогут получить шенгенскую визу. Берлин оставляет за собой право расширить санкции.
Власти Германии запретили въезд в страну 18 подданным Саудовской Аравии, подозреваемым в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в Брюсселе в понедельник, 19 ноября, в кулуарах встречи со своими коллегами из других стран Евросоюза, на которой также будет обсуждаться дело Хашогги. Запрет на получение визы распространяется на все страны Шенгенской зоны и был согласован с Великобританией и Францией, пояснил Мас.
Представитель МИД ФРГ рассказал, что под санкции подпали 15 саудовцев, которые, по версии следствия, непосредственно участвовали в убийстве Хашогги, и еще трое лиц, предположительно причастных к организации этого преступления. Запрет на въезд не коснется наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которого, согласно информации газеты Washington Post, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) считает заказчиком убийства. В Госдепартаменте США эти сообщения опровергли.
Берлин не исключает расширения санкций
"До сих пор в расследовании (убийства Хашогги. - Ред.) вопросов больше, чем ответов", и это касается как самого преступления, так и выявления тех, кто за ним стоит, заявил Мас. Он отметил, что Германия оставляет за собой право расширить санкции в связи с делом Хашогги. В то же время министерство экономики ФРГ сообщило о полном прекращении поставок оружия Саудовской Аравии, передает агентство dpa. Ранее Берлин приостанавливал только одобрение новых поставок.
Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для вступления в брак с гражданкой Турции. Саудовская Аравия признала факт его убийства, но отрицает связь этого преступления с наследным принцем бен Сальманом. 15 ноября США ввели санкции против 17 нынешних или бывших представителей властей Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста. Среди них - генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Отайби, Сауд аль-Кахтани, который, по данным Bloomberg, был советником наследного принца бен Сальмана, а после смерти Хашогги был отстранен от должности.
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