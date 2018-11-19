 Германия запретила въезд 18 саудовцам, причастным к делу Хашогги | Новости из Германии о Германии | DW | 19.11.2018

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Германия

Германия запретила въезд 18 саудовцам, причастным к делу Хашогги

18 подданных Саудовской Аравии, предположительно причастных к убийству Джамаля Хашогги, не смогут получить шенгенскую визу. Берлин оставляет за собой право расширить санкции.

Демонстрация у саудовского консульства в Стамбуле после убийства Хашогги

Демонстрация у саудовского консульства в Стамбуле после убийства Хашогги

Власти Германии запретили въезд в страну 18 подданным Саудовской Аравии, подозреваемым в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в Брюсселе в понедельник, 19 ноября, в кулуарах встречи со своими коллегами из других стран Евросоюза, на которой также будет обсуждаться дело Хашогги. Запрет на получение визы распространяется на все страны Шенгенской зоны и был согласован с Великобританией и Францией, пояснил Мас. 

Контекст

Политики ряда стран не верят в официальную версию Эр-Рияда о гибели журналиста Джамаля Хашогги во время драки. Немецкие "зеленые" требуют прекратить поставки вооружений в Саудовскую Аравию. (20.10.2018)

После убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги представители мировой политической и экономической элиты дистанцируются от Саудовской Аравии. Как на это отреагируют в Эр-Рияде? (20.10.2018)

Германия не должна продавать вооружения Саудовской Аравии. Но основанием для этого должно быть не убийство журналиста Джамаля Хашогги, а война в Йемене, считает Маттиас фон Хайн. (23.10.2018)

Представитель МИД ФРГ рассказал, что под санкции подпали 15 саудовцев, которые, по версии следствия, непосредственно участвовали в убийстве Хашогги, и еще трое лиц, предположительно причастных к организации этого преступления. Запрет на въезд не коснется наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которого, согласно информации газеты Washington Post, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) считает заказчиком убийства. В Госдепартаменте США эти сообщения опровергли.

Берлин не исключает расширения санкций

"До сих пор в расследовании (убийства Хашогги. - Ред.) вопросов больше, чем ответов", и это касается как самого преступления, так и выявления тех, кто за ним стоит, заявил Мас. Он отметил, что Германия оставляет за собой право расширить санкции в связи с делом Хашогги. В то же время министерство экономики ФРГ сообщило о полном прекращении поставок оружия Саудовской Аравии, передает агентство dpa. Ранее Берлин приостанавливал только одобрение новых поставок.

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для вступления в брак с гражданкой Турции. Саудовская Аравия признала факт его убийства, но отрицает связь этого преступления с наследным принцем бен Сальманом. 15 ноября США ввели санкции против 17 нынешних или бывших представителей властей Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста. Среди них - генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Отайби, Сауд аль-Кахтани, который, по данным Bloomberg, был советником наследного принца бен Сальмана, а после смерти Хашогги был отстранен от должности.

Смотрите также:

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    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

Ссылки в интернете

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии  

ЦРУ считает кронпринца Сальмана заказчиком убийства Хашогги  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги  

Покушение на Скрипаля и убийство Хашогги: корректно ли сравнение?  

Убийство Хашогги: что грозит Саудовской Аравии  

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Убийство Джамаля Хашогги 27.10.2018

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле?

Journalist Jamal Khashoggi

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии 15.11.2018

Штрафные меры применены к 17 нынешним или бывшим представителям властей Саудовской Аравии, которые, по данным США, причастны к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Türkei Protest Journalist Jamal Khashoggi

Эрдоган заявил о "распоряжении сверху" убить Хашогги 03.11.2018

В своей статье для The Washington Post Эрдоган не стал обвинять лично ни короля, ни наследного принца Саудовской Аравии в причастности к убийству Джамаля Хашогги.

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