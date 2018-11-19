Германия запретила въезд 18 саудовцам, причастным к делу Хашогги

Власти Германии запретили въезд в страну 18 подданным Саудовской Аравии, подозреваемым в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в Брюсселе в понедельник, 19 ноября, в кулуарах встречи со своими коллегами из других стран Евросоюза, на которой также будет обсуждаться дело Хашогги. Запрет на получение визы распространяется на все страны Шенгенской зоны и был согласован с Великобританией и Францией, пояснил Мас.

Представитель МИД ФРГ рассказал, что под санкции подпали 15 саудовцев, которые, по версии следствия, непосредственно участвовали в убийстве Хашогги, и еще трое лиц, предположительно причастных к организации этого преступления. Запрет на въезд не коснется наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которого, согласно информации газеты Washington Post, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) считает заказчиком убийства. В Госдепартаменте США эти сообщения опровергли.

Берлин не исключает расширения санкций

"До сих пор в расследовании (убийства Хашогги. - Ред.) вопросов больше, чем ответов", и это касается как самого преступления, так и выявления тех, кто за ним стоит, заявил Мас. Он отметил, что Германия оставляет за собой право расширить санкции в связи с делом Хашогги. В то же время министерство экономики ФРГ сообщило о полном прекращении поставок оружия Саудовской Аравии, передает агентство dpa. Ранее Берлин приостанавливал только одобрение новых поставок.

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для вступления в брак с гражданкой Турции. Саудовская Аравия признала факт его убийства, но отрицает связь этого преступления с наследным принцем бен Сальманом. 15 ноября США ввели санкции против 17 нынешних или бывших представителей властей Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста. Среди них - генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Отайби, Сауд аль-Кахтани, который, по данным Bloomberg, был советником наследного принца бен Сальмана, а после смерти Хашогги был отстранен от должности.

Смотрите также:

Убийство Джамаля Хашогги Пропавший журналист Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

Убийство Джамаля Хашогги Главная улика С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

Убийство Джамаля Хашогги Запись с часов? Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

Убийство Джамаля Хашогги Подтверждение убийства Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

Убийство Джамаля Хашогги Реакция Германии Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

Убийство Джамаля Хашогги Бойкот конференции Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

Убийство Джамаля Хашогги Запланированное убийство Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается. Автор: Максим Филимонов

