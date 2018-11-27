 Германия занимает второе место в ЕС по уровню занятости | Новости из Германии о Германии | DW | 28.11.2018

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Германия

Германия занимает второе место в ЕС по уровню занятости

Рост уровня занятости в Германии связан с тем, что в стране стало больше трудоустроенных женщин, молодежи и людей предпенсионного возраста.

Фармацевты в лаборатории в Дюссельдорфе

Уровень занятости в Германии вырос с 73 до 79 процентов за десять лет, сообщает в среду, 28 ноября, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Таким образом, ФРГ по этому показателю в 2017 году стоит на втором месте в ЕС, вслед за Швецией (82 процента). Уровень занятости по Евросоюзу за десять лет вырос с 70 до 72 процентов. Показатель вычисляли на основании данных о жителях в возрасте от 20 до 64 лет.

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Федеральное статистическое ведомство объясняет рост уровня занятости в Германии тем, что в стране стало больше трудоустроенных женщин, молодежи и людей предпенсионного возраста.

Показатель занятости женщин за десять лет в ФРГ вырос с 67 до 75 процентов, страна по нему занимает третье место в Евросоюзе после Швеции (80 процентов) и Литвы (76 процентов). В то же время почти каждая вторая женщина в Германии (47 процентов) работает неполный рабочий день, средний показатель по Евросоюзу - 31 процент.

В 2017 году в Германии работали 75 процентов молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет (в среднем по ЕС - 52 процента), а также 58 процентов людей в возрасте от 60 до 64 лет, в 2007 году таких было 33 процента. В целом по Евросоюзу в 2007 году показатель в этой возрастной группе был 29 процентов, в 2017 - 43 процента.

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Сайт Федерального статистического ведомства

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