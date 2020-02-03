 Германия завершила участие в миссии ЕС у берегов Ливии | Новости из Германии о Европе | DW | 30.06.2019

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Европа

Германия завершила участие в миссии ЕС у берегов Ливии

Немецкий персонал миссии Sophia должен покинуть ее штаб-квартиру в Риме. Ранее, в феврале, Германия отказалась отправлять новые суда для участия в операции в Средиземном море.

Спасенные в рамках операции Sophia беженцы на борту испанского военного суда

Спасенные в рамках операции Sophia беженцы на борту испанского военного суда

Правительство ФРГ официально заявило о завершении участия в военно-морской операции Sophia, проводимой Евросоюзом в Средиземном море. Немецкий персонал миссии должен покинуть штаб-квартиру миссии в Риме в воскресенье, 30 июня. Ранее, в феврале, Германия отказалась отправлять новые суда для участия в операции.

Контекст

Европа пытается решить миграционный кризис, закрыв последний легальный маршрут по Средиземному морю. Но операция по устрашению беженцев - не выход, уверен обозреватель DW Бернд Ригерт. (03.08.2017)

Бундесвер не будет отправлять новый корабль для участия в миссии Sophia, созданной для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев. (22.01.2019)

В рамках миссии Sophia корабли военно-морских сил стран Евросоюза проводят гуманитарные операции в международных водах у побережья Ливии. Моряки борются с контрабандой людей и вооружений, обучают сотрудников береговой охраны Ливии и спасают беженцев на море. За три года было спасено около 50 тысяч человек.

До 2018 года всех беженцев, снятых с лодок в рамках миссии, доставляли в итальянские порты. Однако новое популистское правительство в Риме заявило, что Италия впредь не намерена быть единственной страной, принимающей беженцев, спасенных на море в рамках Sophia. Рим считает неприемлемым закрепленное в мандате этой миссии положение о том, что принимать спасенных на море обязана исключительно Италия, заявил глава МИД страны Энцо Моаверо-Миланези.

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