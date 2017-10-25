Германия готовится выслать очередную группу афганцев

Власти Германии готовят высылку очередной группы афганцев, которым было отказано в предоставлении статуса беженца в ФРГ. Самолет с депортируемыми ожидают в Кабуле 22 мая, сообщили представители афганских миграционных ведомств в воскресенье, 19 мая. Со времени первой высылки, состоявшейся в декабре 2016 года, 23 авиарейсами были отправлены в Афганистан 565 человек.

Высылки мигрантов в Афганистан подвергаются критике. Война с радикальными исламистами из группировки "Талибан" и террористами из "Исламского государства" продолжается, что ежедневно приводит к ранениям и гибели людей. Кроме того, Международная организация по миграции (IOM) в конце апреля прекратила предоставлять временное проживание афганцам, депортированным из европейских стран. Вместо этого она выплачивает вернувшимся пособие в размере 150 евро на человека.

В 2018 году в Афганистане в результате нападений боевиков, а также в результате боевых действий погибли более 3800 мирных жителей, из них почти 1000 - дети. Еще 7189 человек были ранены. Эти данные распространила Миссия ООН по содействию Афганистану и Управление Верховного комиссариата ООН по правам человека. По сравнению с 2017 годом число мирных жертв возросло на 11 процентов.

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