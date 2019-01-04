Германия готова принять спасенных в Средиземном море мигрантов

Правительство Германии готово принять мигрантов, спасенных недавно в Средиземном море двумя кораблями немецких благотворительных организаций Sea-Watch и Sea-Eye. Об этом заявил представитель министерства внутренних дел ФРГ в Берлине в субботу, 5 января, передает информагентство dpa. При этом чиновник отметил, что прием беженцев возможен только в рамках "комплексного европейского решения о перераспределении".

Как и в других подобных случаях, Берлин стремится к оперативному решению "в рамках общей европейской ответственности и солидарности", которое предусматривает "пропорциональное распределение" спасенных мигрантов по странам Евросоюза, пояснил представитель МВД Германии, подчеркнув, что правительство ФРГ заявило Еврокомиссии о своей готовности внести соответствующий вклад.

49 спасенных в Средиземном море мигрантов

В настоящее время недалеко от берегов Мальты находятся судна благотворительных организаций Sea-Watch и Sea-Eye с несколькими десятков мигрантов на борту: 22 декабря в Средиземном море были спасены 32 человека, а неделю спустя - еще 17. Многие из них, в том числе женщины и дети, находились на пути в Европу уже продолжительное время и до переправы по морю содержались в лагерях в Ливии.

До сих пор ни Италия, ни Мальта не согласилась принять мигрантов. На судах, привезших спасенным предметы первой необходимости, беженцев посетили журналисты и депутаты бундестага. Один из них, Эрхард Грундль (Erhard Grundl) из партии "Союз-90/"зеленые", заявил в беседе с телеканалом ARD, что одна из цель их визита - "обратиться к (главе МВД ФРГ. - Ред.) Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer), потому что помощь этим людям зависит от него".

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

