 Германия в рамках сделки с Турцией приняла 10 тысяч мигрантов | Новости из Германии о Германии | DW | 08.07.2020

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Германия

Германия в рамках сделки с Турцией приняла 10 тысяч мигрантов

По договоренности с Евросоюзом Турция препятствует нелегальной миграции в государства ЕС. Взамен европейские страны регулярно принимают сирийцев из лагерей для беженцев в Турции.

Сирийские беженцы в Турции

Сирийские беженцы в Турции

За четыре года Германия в рамках соглашения между Европейским Союзом и Турцией приняла около 10 тысяч мигрантов из турецких лагерей для беженцев. Об этом сообщила в среду, 8 июля, немецкая газета Die Welt со ссылкой на ответ МВД ФРГ на официальный запрос Свободной демократической партии Германии (СвДП). Издание при этом отмечает, что Германия с большим отрывом лидирует в списке стран ЕС, принимающих беженцев с территории Турции.

По данным Еврокомиссии, с 4 апреля 2016 по 16 марта 2020 года в Европу в рамках сделки с Турцией переселились 28835 мигрантов, в том числе 9967 - в Германию. Это означает, что ФРГ приняла в два с лишним раза больше мигрантов, чем Франция, которая занимает второе место по приему беженцев из лагерей для беженцев в Турции.

Соглашение с Турцией

Турция приняла около 3,6 млн сирийских беженцев. В рамках соглашения, заключенного с ЕС в 2016 году, она обязалась препятствовать нелегальной миграции этих людей в страны Евросоюза в обмен на многомиллиардную финансовую помощь. Турция также согласилась на реадмиссию мигрантов, которые незаконно проникают через ее территорию на греческие острова. Евросоюз в свою очередь обязался регулярно принимать сирийцев из турецких лагерей для беженцев.

По сообщению газеты Die Welt, Нидерланды приняли за последние четыре года 4571 сирийского беженца, Финляндия - 1964, Швеция - 1940, Испания - 766 беженцев. Австрия, Хорватия, Италия, Литва, Люксембург и Португалия приняли лишь по нескольку сотен человек. В то же время Кипр, Чехия, Греция, Венгрия, Ирландия, Польша, Румыния и Словакия в рамках сделки Евросоюза с Турцией не приняли ни одного сирийского беженца.

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    Автор: Наталья Позднякова


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