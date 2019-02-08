 Германия в десятый раз поставила рекорд по числу ночевок туристов | Новости из Германии о Германии | DW | 10.02.2020

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Германия

Германия в десятый раз поставила рекорд по числу ночевок туристов

Всего в прошлом году туристы совершили почти полмиллиарда ночевок в Германии. Это на треть больше, чем в 2009 году. Профсоюза видят обратную сторону медали.

Туристы в Саксонской Швейцарии

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Федеральное статистическое ведомство Германии насчитало в 2019 году 495,6 млн ночевок, совершенных туристами в стране. Это на 3,7 процента больше, чем в 2018 году, сообщило ведомство в понедельник, 10 февраля. Причем темп роста ночевок немецких туристов составил 3,9 процента, а иностранных - 2,5 процента.

Показатель увеличивается в Германии вот уже десятый год подряд. По сравнению с 2009 годом он вырос на треть.

Агентство dpa объясняет это тем, что Германия привлекательна не только среди тех, кто хочет осмотреть достопримечательности и отдохнуть, в страну также часто приезжают в командировки, на различные выставки и ярмарки.

Обратная сторона медали

При этом профсоюз NGG, выражающий интересы наемных работников, занятых в гостиничном бизнесе, видит обратную сторону медали. "Около 1,7 млн работников отрасли уже давно работают на пределе возможного. Число ночных, вечерних и смен в выходные дни увеличиваются в течение многих лет", - отмечается в заявлении, размещенном на официальном сайте профсоюза. В NGG заявили, что политики, призывающие к увеличению рабочего времени в отрасли, "ставят под угрозу здоровье тех, кто создал этот десятилетний бум".

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    Автор: Элизабет Ян, Наталия Королева


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