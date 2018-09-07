Германия высылает все больше беженцев в другие страны ЕС

Власти Германии в рамках Дублинского соглашения все чаще отправляют мигрантов в другие страны Евросоюза. Во втором квартале 2018 года ФРГ выслала в страны соглашения больше беженцев, чем приняла сама, сообщает в пятницу, 7 сентября, издательская группа Funke Mediengruppe.

В частности, Германия направила в другие страны 2422 беженца, в то время как приняла всего 1972 человека. Еще год назад соотношение было иным: были приняты более 1600 мигрантов. В Федеральном ведомстве по миграции и делам беженцев (BAMF) более 300 сотрудников занимаются исключительно вопросами миграции в рамках Дублинского соглашения.

Из Германии все больше беженцев отправляют в Италию, 14,2 процента из них прибыли в Европу из Нигерии. При этом часто решение о высылке в Италию, а также в Болгарию отменяется, поскольку София не придерживается стандартов ЕС по обращению с беженцами.

Йельпке: "Беженцев передвигают туда-сюда"

Эти цифры не говорят об успехе, считает эксперт по внутренней политике парламентской фракции Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke). "Все чаще повторяют, что Дублинское соглашение провалилось. Но еще хуже, когда оно работает", - утверждает Йельпке. По ее словам, людей, которые ищут защиты, "передвигают туда-сюда", что бесчеловечно.

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

