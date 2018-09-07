Германия высылает все больше беженцев в другие страны ЕС

ФРГ в рамках Дублинского соглашения отправила в другие страны 2422 беженца, тогда как приняла всего 1972 человека. Левые считают, что эти цифры "не говорят об успехе".
Власти Германии в рамках Дублинского соглашения все чаще отправляют мигрантов в другие страны Евросоюза. Во втором квартале 2018 года ФРГ выслала в страны соглашения больше беженцев, чем приняла сама, сообщает в пятницу, 7 сентября, издательская группа Funke Mediengruppe.
В частности, Германия направила в другие страны 2422 беженца, в то время как приняла всего 1972 человека. Еще год назад соотношение было иным: были приняты более 1600 мигрантов. В Федеральном ведомстве по миграции и делам беженцев (BAMF) более 300 сотрудников занимаются исключительно вопросами миграции в рамках Дублинского соглашения.
Из Германии все больше беженцев отправляют в Италию, 14,2 процента из них прибыли в Европу из Нигерии. При этом часто решение о высылке в Италию, а также в Болгарию отменяется, поскольку София не придерживается стандартов ЕС по обращению с беженцами.
Йельпке: "Беженцев передвигают туда-сюда"
Эти цифры не говорят об успехе, считает эксперт по внутренней политике парламентской фракции Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke). "Все чаще повторяют, что Дублинское соглашение провалилось. Но еще хуже, когда оно работает", - утверждает Йельпке. По ее словам, людей, которые ищут защиты, "передвигают туда-сюда", что бесчеловечно.
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