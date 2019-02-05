 Германия выделит полмиллиарда евро на инновации в малом бизнесе | Новости из Германии о Германии | DW | 18.01.2020

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Германия

Германия выделит полмиллиарда евро на инновации в малом бизнесе

Особую поддержку от государства в ФРГ получат молодые и небольшие компании. Субсидии могут достигать до 2,3 млн евро.

Молодая женщина в цехе медикоинструментальной фирмы Aesculap

В цехе медикоинструментальной фирмы Aesculap в Баден-Вюртемберге

Министерство экономики Германии разработало программу поддержки среднего и малого бизнеса в вопросах инноваций. Об этом в субботу, 18 января, сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на документ.

Контекст

В сырьевом придатке Германия не заинтересована. Ее деловые круги мечтают об огромном рынке сбыта в модернизирующейся стране, где востребовано именно то, что немцы умеют делать лучше всего, считает Андрей Гурков. (15.07.2010)

Кто основывает стартапы в Германии, в каких городах и как вузы этому способствуют? Новое исследование о культуре предпринимательства раскрывает интересные подробности. (10.12.2019)

В рамках этой программы только в 2020 году предпринимателям может быть выделено 555 млн евро, заявил изданиям министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

Бизнес может рассчитывать на субсидии в размере до 2,3 млн евро, ранее эта сумма составляла 2 млн евро. "Мы при этом особо поддерживаем инновационные молодые и небольшие предприятия и ускоряем обмен знаниями", - подчеркнул Альтмайер. Предприятиям из структурно слабых регионов будут обеспечены улучшенные условия, отметил министр.

Международное рейтинговое агентство Fitch накануне, 17 января, сохранило для Германии рейтинг "AAA", назвав экономику страны стабильной.

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  • IT-сфера

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    Золотая середина

    В середине рейтинга расположились текстильная промышленность, предприятия по производству стройматериалов, обработке металла и изготовлению промышленного оборудования. Здесь брутто-зарплата руководителей фирм составляет от 135 до 147 тысяч евро в год. Примерно на такой же оклад могут рассчитывать менеджеры в сфере компьютерных технологий, бизнес-консалтинга и СМИ.

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    В рейтинге из 25 сфер последние строчки по зарплате занимают топ-менеджеры в сфере недвижимости (109 тысяч евро), здравоохранения (91 тысяча евро) и розничной торговли (в среднем 82 тысячи евро в год ). В этих сферах более низкие требования к претендентам, отчего желающих получить вакансию слишком много, что, как отмечают эксперты Gehalt.de, позволяет работодателям снижать зарплатную планку.

  • Франкфурт

    Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров

    Существенные различия

    На зарплату менеджера влияют размер фирмы, годовой оборот и регион. Выше всего зарплаты в Гессене, Баден-Вюртемберге и Баварии. Золотая середина - в Берлине, Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии. Меньше всего могут предложить Саксония, Саксония-Анхальт, Мекленбург - Передняя Померания. По данным консалтинговой компании Dr. Maier und Partner, на немецких семейных предприятиях платят лучше.

    Автор: Татьяна Вайнман


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