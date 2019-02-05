Германия выделит полмиллиарда евро на инновации в малом бизнесе

Министерство экономики Германии разработало программу поддержки среднего и малого бизнеса в вопросах инноваций. Об этом в субботу, 18 января, сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на документ.

В рамках этой программы только в 2020 году предпринимателям может быть выделено 555 млн евро, заявил изданиям министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

Бизнес может рассчитывать на субсидии в размере до 2,3 млн евро, ранее эта сумма составляла 2 млн евро. "Мы при этом особо поддерживаем инновационные молодые и небольшие предприятия и ускоряем обмен знаниями", - подчеркнул Альтмайер. Предприятиям из структурно слабых регионов будут обеспечены улучшенные условия, отметил министр.

Международное рейтинговое агентство Fitch накануне, 17 января, сохранило для Германии рейтинг "AAA", назвав экономику страны стабильной.

Смотрите также:

Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров Рейтинг зарплат Двигатель немецкой экономики - не компании из индекса DAX, а малые и средние предприятия. Какие зарплаты получают их руководители? Сотрудники портала Gehalt.de, отслеживающего ситуацию на рынке труда в Германии, проанализировали 4800 зарплат и составили рейтинг. Все зарплаты в нем представлены по медиане и до вычета налогов и социальных отчислений. В какой сфере быть начальником выгоднее всего?

Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров Топ-зарплата для топ-менеджера Лидер по зарплатам топ-руководителей - банковская сфера. В среднем в год директор регионального филиала банка получает около 186 тысяч евро. Одна из причин - высокие премии после выгодных сделок, которые могут достигать 30 процентов от фиксированного оклада. Впрочем, бонусы менеджеры получают и в других сферах. К примеру, служебным авто располагают более 60 процентов топ-руководителей.

Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров Химическая и автомобильная отрасли В химической промышленности управляющего делами компании ждут 186 тысяч евро в год (брутто). В автомобильной индустрии - 176 тысяч в год. В этих сферах работодатели также отличаются наибольшей щедростью. От них не отстают фармацевтическая промышленность (173 тысячи евро) и сфера телекоммуникаций (161 тысяча евро).

Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров Другие в топ-10 Высокий заработок сулит и управление страховой компанией: медианная брутто-зарплата составляет здесь 158 тысяч евро в год. В топ-10 также вошли машиностроительные предприятия, производители медицинской и электронной техники. Эти работодатели ежегодно готовы платить управленцам 150-160 тысяч евро.

Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров Золотая середина В середине рейтинга расположились текстильная промышленность, предприятия по производству стройматериалов, обработке металла и изготовлению промышленного оборудования. Здесь брутто-зарплата руководителей фирм составляет от 135 до 147 тысяч евро в год. Примерно на такой же оклад могут рассчитывать менеджеры в сфере компьютерных технологий, бизнес-консалтинга и СМИ.

Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров Ниже требования - ниже зарплата В рейтинге из 25 сфер последние строчки по зарплате занимают топ-менеджеры в сфере недвижимости (109 тысяч евро), здравоохранения (91 тысяча евро) и розничной торговли (в среднем 82 тысячи евро в год ). В этих сферах более низкие требования к претендентам, отчего желающих получить вакансию слишком много, что, как отмечают эксперты Gehalt.de, позволяет работодателям снижать зарплатную планку.

Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров Существенные различия На зарплату менеджера влияют размер фирмы, годовой оборот и регион. Выше всего зарплаты в Гессене, Баден-Вюртемберге и Баварии. Золотая середина - в Берлине, Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии. Меньше всего могут предложить Саксония, Саксония-Анхальт, Мекленбург - Передняя Померания. По данным консалтинговой компании Dr. Maier und Partner, на немецких семейных предприятиях платят лучше. Автор: Татьяна Вайнман

