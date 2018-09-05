 Германия выделит Бразилии до 1 млн евро на реконструкцию Нацмузея | Новости из Германии о Германии | DW | 06.09.2018

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Германия

Германия выделит Бразилии до 1 млн евро на реконструкцию Нацмузея

После сильнейшего пожара в музее в Рио-де-Жанейро немецкие эксперты помогут бразильским вести восстановительные работы. Усилия будет координировать МИД ФРГ.

Пожар в здании Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро

Пожар в здании Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро

Германия предложила Бразилии помощь в восстановлении ее Национального музея, который пострадал от сильнейшего пожара 2 сентября. На его реконструкцию Берлин выделит до 1 млн евро сообщила в среду, 5 сентября, госминистр в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг (Michelle Müntefering), отвечающая за вопросы международной культурной политики.

По ее словам, при министерстве создан специальный штаб для координации усилий. В ближайшее время туда пригласят представителей федеральных властей, отдельных земель Германии и гражданского общества.

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О намерении привлечь немецких экспертов к восстановительным работам МИД ФРГ уже уведомил Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Помимо Берлина, о своей помощи уже заявили Франция, Египет, Перу и отдельные организации, такие как Национальное географическое общество.

Один из старейших в Южной Америке

Вскоре после того, как стали известны масштабы пожара в Рио-де-Жанейро, президент Бразилии Мишел Темер написал в Twitter: "Потеряны 200 лет работы, исследований и знаний".

Национальный музей Бразилии был одним из старейших в Южной Америке. Его учредил король Португалии Жуан VI в 1818 году в рамках инициативы для стимулирования научных исследований в Бразилии. Коллекция насчитывала свыше 20 млн экспонатов, связанных с историей страны, а также относящихся к Древнему Египту, Древней Греции и Древнему Риму. По предварительным оценкам, 90 процентов артефактов были уничтожены огнем.

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    Автор: Элла Володина


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