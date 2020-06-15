 Германия возобновляет возвращение беженцев в другие страны ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 16.06.2020

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Германия

Германия возобновляет возвращение беженцев в другие страны ЕС

Высылка мигрантов в соответствии с Дублинским соглашением была приостановлена в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Беженцы в Германии

Беженцы в Германии

Германия будет вновь возвращать беженцев и мигрантов в другие государства Европейского Союза в соответствии с Дублинским соглашением. Это подтвердило министерство внутренних дел ФРГ во вторник, 16 июня, в ответ на запрос агентства dpa.

Дублинский регламент предполагает, что мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища  в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза. В связи с этим власти Германии вправе высылать их в соответствующие государства для соблюдения данного положения.

"В соответствии с отменой ограничений на трансграничный проезд, а также предупреждения о поездках в ЕС, перемещение с целью передачи определенных лиц тоже возобновляется", - подчеркивается в заявлении МВД ФРГ. Этот процесс был приостановлен 23 марта из-за пандемии коронавируса.

Возобновление процедуры проходит поэтапно

Возобновление процедуры проходит поэтапно. На первом этапе речь идет о выдаче беженцев в соседние с ФРГ государства, их перевозка осуществляется автотранспортом. Затем - в более отдаленные страны - участницы Дублинского соглашения, причем воздушным путем и "преимущественно чартерными рейсами".

Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, принимаются необходимые превентивные меры. У кого проявляются симптомы инфицирования либо существует лабораторное подтверждение заболевания, тот сможет остаться в Германии до полного выздоровления.

Приток беженцев в Евросоюз, - после вызванного коронавирусом заметного снижения в апреле, - в мае вновь резко усилился. В минувшем месяце Европейская погранслужба Frontex зафиксировала почти 4300 случаев несанкционированного перехода границ ЕС на главных миграционных маршрутах - почти втрое больше, чем в апреле, сообщили 14 июля издания группы Funke со ссылкой на статистику.

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    Автор: Ивета Ондрускова, Ольга Мищенко


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