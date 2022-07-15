Геофактор - Подкаст DW о политике безопасности

Геофактор - для тех, кто хочет знать больше. В этом подкасте Deutsche Welle журналист Роман Гончаренко обсуждает со своими гостями актуальные темы внешней политики и политики безопасности.

Чтобы разобраться в сложном и быстро меняющемся мире нужно время - и разные точки зрения. Геофактор предлагает и то, и другое. Мы выбираем две темы и подробно говорим о разных аспектах. Гости - не только политики, эксперты, обозреватели DW, но и участники событий, очевидцы.

Подкаст выходит два раза в месяц, по субботам, в 21:00 по московскому времени на средних волнах на частоте 1386 кГц. А еще Геофактор также есть на нашем сайте, на канале YouTube "DW на русском" и в твоем любимом приложении для подкастов. Слушай, комментируй, пиши нам по адресу feedback.russian [at] dw.com!