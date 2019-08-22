География власти в Германии: кто где сидит

По историческим местам Бонна

Петерсберг

Многие главы государств, посещавшие Бонн, останавливались в отеле Петерсберг, где мы начали репортаж. Он служил гостевой правительственной резиденцей. Здесь жили Елизавета II, император Акихито, Борис Ельцин, Билл Клинтон. Этот снимок сделан в 1973 году во время визита Леонида Брежнева, севшего за руль только что подаренного ему "Мерседеса" 450 SLC. В этот же день он его помял на боннской дороге.