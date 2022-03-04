Генштаб Украины сообщил о гибели 10 тысяч российских военнослужащих

На десятый день войны против Украиныроссийские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий субботы, 5 марта (время московское).

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о потерях российской армии с начала войны в Украине. По данным Генштаба, за 10 дней боев были убиты 10 тысяч российских военнослужащих. "Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Российская сторона всего раз сообщила о своих потерях в ходе войны против Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что потери личного состава российских войск убитыми составили 498 человек. Проверить эти данные не представляется возможным

Хроника событий 4 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 марта 00.00 - 14.00 >>>

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