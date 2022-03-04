 Генштаб Украины сообщил о гибели 10 тысяч российских военнослужащих | Новости из Германии об Украине | DW | 05.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Генштаб Украины сообщил о гибели 10 тысяч российских военнослужащих

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 5 марта.

На месте боев в Волновахе на востоке Украины

На десятый день войны против Украиныроссийские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий субботы, 5 марта (время московское).

++14.00++

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о потерях российской армии с начала войны в Украине. По данным Генштаба, за 10 дней боев были убиты 10 тысяч российских военнослужащих. "Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Российская сторона всего раз сообщила о своих потерях в ходе войны против Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что потери личного состава российских войск убитыми составили 498 человек. Проверить эти данные не представляется возможным 

 

Хроника событий 4 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 марта 00.00 - 14.00 >>>

Смотрите также:

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Пожар после очередного обстрела украинской столицы.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Прощание на вокзале в Киеве.

  • Париж, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    "Кто остановит Путина"? Плакат в Париже.

  • Иерусалим, 4 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Около Стены Плача в Иерусалиме.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Установка противотанковых заграждений на Площади Независимости (Майдан Незалежності) в Киеве.

  • Вена, 4 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время пресс-конференции в Вене о ситуации вокруг Запорожской АЭС - после ликвидации пожара на территории учебного центра этой станции.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Горящие здания после обстрела в Киеве.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Жители Киева, укрывающиеся от обстрелов в метро.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Разрушенный частный жилой дом в Киеве.

  • Чернигов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Тушение пожара в центре Чернигова.

  • Харьков

    Война в Украине - 04.03.2022

    Руины здания в Харькове, 3 марта.

  • Луганская область, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Украинские солдаты в Луганской области.

  • Нежин

    Война в Украине - 04.03.2022

    Заминированное поле около города Нежин в Чериниговской области, 3 марта.

  • Бородянка, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Сгоревшая российская военная техника около поселка Бородянка под Киевом.

  • Ситянки, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Украинские военные около села Ситянки западнее Киева.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Остап Даценко - один из добровольцев на возведении баррикад во Львове.

  • Львов, 3 марта.

    Война в Украине - 04.03.2022

    Обучение добровольцев обращению с оружием во Львове.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Около католического Латинского собора во Львове, возведенного в 1360-1479 годах. Служащие храма монтируют защиту, чтобы уберечь скульптуры от повреждений в случае обстрела.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Курсы оказания первой помощи раненым во Львове.

  • Лиссабон, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Подготовка к приему беженцев из Украине в Лиссабоне, Португалия.

  • Тель-Авив, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Антивоенная демонстрация в Тель-Авиве, Израиль.

  • Ливерпуль

    Война в Украине - 04.03.2022

    Акция солидарности на футбольном стадионе в английском Ливерпуле, 3 марта.

  • Льюистон, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Участники художественных курсов в американском Льюистоне в качестве мотива для занятия выбрали фотографию цветущих подсолнухов на фоне голубого неба.

  • Лондоне

    Война в Украине - 04.03.2022

    "Imagine Peace" ("Представьте мир") - проект Йоко Оно в Лондоне. Также этот призыв можно увидеть в других городах мира - Берлине, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Нью-Йорке и Сеуле.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 05:04

Война в Украине: пожар на АЭС, ожесточенные бои по всей стране, угроза гуманитарной катастрофы (04.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как встречают украинских беженцев в Польше (04.03.2022)  

Черный день для журналистики: в РФ массово блокируют СМИ (04.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

У разбитого корыта. Немецкий бизнес надолго отворачивается от России  

Война в Украине: доверие немцев к РФ резко упало, к США - выросло  

Глава Bellingcat: У РФ почти не осталось ресурсов для войны с Украиной  