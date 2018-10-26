Генштаб РФ "сдал" детей разведчиков

Желание Генштаба РФ засекретить данные детей сотрудников российской разведки, проживавших в ведомственном общежитии в Москве, привело лишь к тому, что их имена, фамилии и возраст стали известны любому желающему, который сможет приобрести адресную базу москвичей. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 26 октября, расследовании журналиста Сергея Канева и Центра "Досье".

Журналист, вынужденный покинуть Россию после расследований об истинных именах сотрудников российской разведки, обвиняемых британскими властями в покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, выяснил, что распоряжение Генштаба, касающееся детей разведчиков, было издано в 2011 году. В целях конспирации всем несовершеннолетним, проживавшим тогда в общежитии, в графе "дата рождения" прибавили к реальному возрасту 100 лет. То есть, к примеру, родившимся в 2005 году вписывали 1905 год.

Как рассказал журналисту источник в российском военном ведомстве, спецоперация провалилась, когда в московском отделении Пенсионного фонда России, сверяя списки столичных пенсионеров, неожиданно обнаружили полсотни неучтенных столетних жителей, которые к тому же компактно проживали в двух домах. Сотрудники ПФР заподозрили, что столкнулись с некой мошеннической схемой и даже хотели обратиться в полицию. Пришлось Минобороны вмешаться и своевременно разъяснить ситуацию, указывается в расследовании.

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