 Генсек Совета Европы хочет обсудить с Памфиловой выборы в Мосгордуму | Новости из Германии о Европе | DW | 28.07.2019

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Европа

Генсек Совета Европы хочет обсудить с Памфиловой выборы в Мосгордуму

Турбьёрн Ягланд заявил, что выборы в Мосгордуму должны быть честными и свободными, а все законные кандидаты - допущены к участию в них.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд (фото из архива)

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд (фото из архива)

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд в заявлении, опубликованном в воскресенье, 28 июля, на сайте Совета Европы, отметил, что с беспокойством наблюдает за развитием ситуации перед выборами в Мосгордуму. "Сообщалось, что кандидаты от оппозиции не смогут принять участие в данных выборах. Я собираюсь обсудить эту тему с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой", - подчеркнул европейский политик.

Ягланд призвал допустить к участию в выборах все законных кандидатов. "Необходимо гарантировать, что эти выборы будут свободными и честными, - добавил он. - Как член Совета Европы, Россия должна уважать европейские стандарты избирательного процесса".

Отказ в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму

В начале июля Мосизбирком отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму 57 независимым кандидатам. В их числе были соратники оппозиционера Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и Иван Жданов, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший член партии "Справедливая Россия" Дмитрий Гудков и член Совета депутатов муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас.

Контекст

Выборы в Мосгордуму превратились в фарс уже в начале кампании, и в этом состоит их единственное положительное значение, считает Федор Крашенинников. (16.07.2019)

Растущая поддержка оппозиции, бьющейся за допуск к выборам в Мосгордуму, заставляет власти идти на жесткие шаги. Находя для них оригинальные обоснования. Александр Плющев - специально для DW. (25.07.2019)

Сотни подписей, собранные в поддержку этих кандидатов, Мосизбирком признал недействительными. Несмотря на доказательства подлинности подписей, предоставленные кандидатами, и личные заявления москвичей, поддержавших их, избирательная комиссия отказалась пересмотреть свое решение. Результатом этого стала череда массовых протестов избирателей в Москве.

Митинги за свободные выборы в Москве

На последнюю демонстрацию в поддержку независимых кандидатов на улице Тверской и Трубной площади в субботу, 27 июля, пришли несколько тысяч человек. Акцию, которая не была согласована с московскими властями, жестко разогнали бойцы ОМОНа и Росгвардии.

Более тысячи человек были задержаны, в том числе все оппозиционные кандидаты. Почти 80 участников протеста получили ранения. Следующая акция оппозиции за свободные выборы намечена на 3 августа.

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Смотрите также:

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Russland | Proteste in Moskau (Reuters/M. Shemetov)

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих трех кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • Протест 27 июля в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Силовики оттесняют активистов

    Правоохранители настроены решительно. Они оттесняют протестующих и действуют жестко. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до заявленного организаторами начала акции полиция задержала незарегистрированных кандидатов Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Гудков сообщил, что его доставили в Коптевский суд и обвинят в нарушении порядка проведения митинга. На акции в числе прочих задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Акция протеста в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Массовые задержания

    К 14.55 мск, то есть спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более пятисот задержанных

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который несмотря на это продолжает вести трансляцию с митинга на Тверской.

  • Задержания в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Правозащитники сообщают о применении силы правоохранителями. По данным "ОВД-инфо", полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.


Смотреть видео 26:59

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России.

 

Контекст

Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Задержания начались еще до ее начала. Полиция задержала более 1000 человек.  

Ссылки в интернете

Заявление генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда относительно выборов в Мосгордуму

Заявление генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда относительно выборов в Мосгордуму

Аудио- и видеофайлы по теме

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России.  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

Обыски у оппозиционных кандидатов, задержание Навального - истерика властей? DW Новости  

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Десятки избитых, тысяча задержанных на митинге за свободные выборы в Москве  

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